Por interpretar narcocorridos durante la Feria de los Chicahuales, en Jesús María, Aguascalientes, cinco integrantes de la agrupación musical Extensión Masiva fueron vinculados a proceso.

Fue el pasado 2 de agosto cuando la agrupación se presentó en el Foro Cielo Claro, durante la Feria de los Chicahuales, donde interpretaron “El Señor de los Gallos”.

“Ellos hicieron, cantaron algunas canciones que llevaban a cabo esa referencia, principalmente un corrido que exaltaba o enunciaba a un líder criminal. Y bueno, pues es por eso que el propio municipio interpone esta denuncia”, dijo Manuel Alonso García, fiscal de Aguascalientes.

Tras la presentación, la agrupación agradeció en redes sociales a quienes los acompañaron durante el evento y señaló que siguen siendo los mismos, al tiempo que volvieron a interpretar el narcocorrido.

Además, indicaron que, si todos los que asistieron cooperaban con un peso, alcanzarían a pagar la multa.

Creo que este es un precedente en relación con lo que hemos mencionado muchas veces: que lo que hoy se busca desde un ámbito preventivo en el estado es que no se fomente esta cultura relacionada con la apología del delito o esta cultura que de repente se conoce como la cultura del narco, en donde lo que buscamos es también proteger a nuestros niños y jóvenes, para que no estén creciendo con este tipo de música”.

Por esta situación, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Gilberto “N”, Darío “N”, José Arturo “N”, Juan “N” y José Humberto “N”, por su probable participación en el delito de apología del delito.

Es un delito que, a lo mejor, la pena no es muy grave: es de seis meses a un año, con seis mil a ocho mil días de multa. Esa es la pena que pueden alcanzar”.

Como medidas cautelares, se dictó la presentación periódica de los imputados mediante firma bimestral, así como la prohibición de acercarse al testigo que depuso en su contra. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación podría ampliarse aún más.

Porque también se ha identificado en otro lado del país que los mismos delincuentes provocan o piden que se hagan este tipo de canciones. A veces, entendemos que pueden ser parte también de esa representación de estos grupos o de ese patrocinio de esos grupos, y con esa intención lo hacen, ¿no?, de patrocinar a esos grupos para que hagan alusión a ellos, para exaltarlos”.

El fiscal señaló que otros grupos o cantantes que han hecho lo mismo no han sido sancionados porque algunos no alcanzaron a cometer el delito y otros, como Los Tigres del Norte, interpretan canciones tradicionales.

Hay que tomar en cuenta que primero hubo, a lo mejor, intenciones o tentativas de haber cometido la apología del delito en un evento específico que se tuvo en el palenque. Como dices, se desactivó el tema del sonido, se hizo una advertencia administrativa y prácticamente se conllevó a que los organizadores de este tipo de eventos vetaran, de cierta manera, a ese artista. Esa fue la situación; no se concluyó, por así decirlo, el delito.