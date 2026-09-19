Procesan a mujer que intentó ingresar más de cinco mil cartuchos a México

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Yanet Dowden, señalada por presuntamente introducir de manera ilegal a México cinco mil 445 cartuchos, destinados a armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención se realizó en las instalaciones de la Aduana Fronteriza de San Luis Río Colorado, ubicadas en la colonia Cuauhtémoc, Sonora. La mujer viajaba a bordo de un vehículo que fue inspeccionado por elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas.

Foto: Especial

Durante la revisión, los agentes localizaron un compartimiento oculto debajo de los asientos traseros. En ese espacio se encontraba el cargamento de municiones, de acuerdo con la información presentada por las autoridades federales.

La detenida, el vehículo y los más de cinco mil cartuchos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora. A partir del Informe Policial Homologado y de los peritajes correspondientes, el Ministerio Público Federal integró los datos de prueba y llevó el caso ante un juez.

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En la audiencia inicial, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora calificó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a la imputada. Además, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR deberá fortalecer las pruebas relacionadas con el origen, traslado y posible destino de las municiones.