Semar detiene a operadora del trasiego de armas de “Los Mayos”

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) permitió la detención de Yanet "N", ciudadana estadounidense señalada por autoridades federales como operadora logística para el trasiego de armamento en San Luis Río Colorado, Sonora, vinculada con la facción de “Los Mayos” del Cártel del Pacífico/ Sinaloa.

Yanet "N" estaría ubicada en el segundo nivel dentro de la estructura y mantendría una línea de dependencia con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por instancias de seguridad como líder de la facción conocida como “Los Mayos”.

La captura se efectuó como parte de las acciones de la Estrategia de Seguridad, mediante un despliegue coordinado entre la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre sus pertenencias fue localizada una credencial expedida por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, a nombre de Yanet Dowden, en la que aparece identificada como ‘Correctional Officer II’, equivalente a oficial correccional de segundo nivel.”

Los elementos navales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones del puente fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, cuando localizaron a la mujer.

Durante la intervención fueron asegurados 5 mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros, munición utilizada, entre otras armas, en fusiles tipo AK, además de un vehículo.

La detención como el aseguramiento representan una afectación aproximada de un millón 655 mil 19 pesos a las estructuras operativas y financieras vinculadas con grupos delictivos que operan en la región.

Entre las pertenencias aseguradas a Yanet "N" fue localizada una identificación aparentemente expedida por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, en Estados Unidos.

El documento se encuentra a nombre de Yanet "N" y la identifica como oficial correccional de segundo nivel.

Tras la detención, los infantes de Semar informaron a la ciudadana estadounidense sobre sus derechos y posteriormente fue trasladada, junto con las municiones, el vehículo y demás indicios asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.