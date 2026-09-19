Sonora practica simulacro ante escenario de temblor y tsunami

En Sonora, donde hay dos zonas sísmicas activas, miles de ciudadanos participaron con éxito en el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio preventivo con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de instituciones, empresas y población ante una situación de emergencia.

En Sonora participaron 214 mil 774 personas, mediante el registro de dos mil 490 inmuebles ubicados en 72 municipios de la entidad, con la participación de los sectores público y privado.

Del total de inmuebles registrados, 775 correspondieron al ámbito federal, 397 al estatal, 42 al municipal y mil 276 al sector privado, lo que refleja la participación de distintos sectores de la sociedad sonorense en las acciones de prevención y protección civil.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Daniel Abraham Gámez Martínez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, destacó que este tipo de ejercicios permiten identificar áreas de oportunidad, fortalecer los protocolos de actuación y fomentar entre la población una cultura de prevención que contribuya a reducir riesgos ante fenómenos naturales o situaciones de emergencia.

Puerto Peñasco fue sede del ejercicio principal en el estado, donde se desarrolló un simulacro con el escenario de sismo y posterior tsunami.

La hipótesis contempló un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, seguido de una alerta de tsunami con afectación simulada en la zona costera y el malecón.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Durante el ejercicio se realizaron acciones de evaluación de daños, atención de personas lesionadas, evacuación hacia zonas seguras, instalación de un Mando Unificado y activación simulada de refugios temporales, servicios médicos y rutas logísticas terrestres, marítimas y aéreas.

En el ejercicio participaron la Secretaría de Marina-Armada de México, Capitanía de Puerto, Guardia Nacional, Defensa, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Bomberos Municipal, Coordinación Estatal de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad y apoyo turístico.