Retienen a policía estatal de Oaxaca tras enfrentamiento en San Dionisio Ocotepec

Un operativo fallido de la Policía Estatal de Oaxaca, en la comunidad de San Dionisio Ocotepec, originó la retención de un elemento de la corporación por más de 24 horas, por parte de la población campesina de la región de Valles Centrales.

Según versiones de testigos, un grupo de Policías Estatales a bordo de la patrulla 2371 llegaron a la comunidad, tras recibir un reporte anónimo sobre la presencia de personas encapuchadas en la entrada de San Dionisio Ocotepec; sin embargo, se encontraron con vecinos encargados de la custodia del pueblo (topiles), lo que derivó en una confrontación.

El comandante de los topiles se acercó para identificarse como autoridad comunitaria y tratar de calmar la situación, pero un policía disparó su arma al aire, probablemente con el propósito de amedrentar a los civiles.

Durante el altercado, uno de los topiles logró desarmar y someter a un policía estatal, quien posteriormente fue trasladado al interior de la comunidad y quedó retenido en la cárcel municipal. El elemento, identificado como Antonio Monterrubio, presentó diversos golpes.

La comunidad de San Dionisio fue alertada con el repique de campanas del templo y se reunieron para resguardar el Palacio Municipal.

La situación permanece tensa en la comunidad, mientras se espera la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El comisionado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Santiago García intentó negociar la liberación del elemento sin éxito, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno ante la población agraviada.