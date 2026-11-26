Cuatro hombres detenidos en posesión de armas de fuego y municiones en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, fueron vinculados a proceso por un juez de control, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como Ulises “N”, Cristian “N”, Jesús “N” y Salvador “N”, enfrentan un proceso penal por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego, la posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la portación de arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con las investigaciones de la dependencia federal, Jesús Ramón se le considera presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y opera en Jalisco y Colima..

Los cuatro hombres fueron detenidos por elementos policiales durante una intervención en calles de la colonia Haciendas de San José, donde les aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles y una mochila de mano.

Tras su captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, instancia que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a los cuatro imputados, además de imponerles la prisión preventiva como medida cautelar.

Los procesados permanecerán recluidos en el complejo penitenciario de Puente Grande, mientras que la representación social de la Federación contará con un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria.