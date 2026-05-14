Dan 27 años de prisión a instructor de natación por abuso sexual

Un instructor de natación de Jalisco fue hallado culpable y condenado penalmente por el delito de abuso sexual infantil agravado cometido en contra de un adolescente, quien era su alumno.

Según se comprobó, Álvaro "N” aprovechó su posición como entrenador del adolescente víctima para realizar los abusos en julio de 2018 al interior de la escuela de natación, ubicada en la colonia Volcán Vesubio en el municipio de Zapopan.

El Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia recibió la denuncia correspondiente e inició de inmediato una carpeta de investigación.

Como resultado de las diligencias ministeriales y la integración de sólidos datos de prueba, esta representación social logró acreditar la probable responsabilidad de Álvaro “N”, procediendo a su captura y puesta a disposición ante la autoridad judicial correspondiente.

Una vez que el responsable fue presentado ante el tribunal de enjuiciamiento competente, y después de valorar las pruebas aportadas, se le impuso una pena privativa de libertad de 27 años y 40 días de prisión.

Asimismo, se impuso la obligación de garantizar la reparación del daño bajo criterios de integralidad, cantidad que será fijada en una etapa de ejecución.

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JCS