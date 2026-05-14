Hidalgo intensifica vigilancia sanitaria tras superar los 500 casos de gusano barrenador

La propagación del gusano barrenador encendió las alertas sanitarias en Hidalgo, donde ya se contabilizan más de 500 casos detectados en animales y cuatro infecciones confirmadas en personas, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El reporte actualizado al 12 de mayo señala que la entidad suma 535 casos acumulados en distintas especies, mientras que los perros se han convertido en uno de los sectores más afectados por la plaga.

Actualmente existen 29 casos activos en caninos, cifra solo superada por los 58 registros en ganado bovino.

Con 115 casos activos en total, Hidalgo ocupa el sexto lugar nacional en incidencia del gusano barrenador, una enfermedad parasitaria que representa un riesgo importante para la salud animal y humana.

Las zonas con mayor concentración de contagios son los municipios de La Misión, Juárez Hidalgo y Tenango de Doria, donde brigadas veterinarias mantienen operativos de monitoreo, tratamiento y control epidemiológico.

Especialistas explicaron que los casos permanecen catalogados como “activos” debido a que las larvas continúan alojadas en heridas abiertas de los animales afectados.

Esta condición obliga a aplicar curaciones inmediatas y tratamientos constantes, ya que la infestación puede agravarse rápidamente y provocar complicaciones severas o incluso la muerte en pocos días, especialmente en perros.

Hidalgo ocupa el sexto lugar nacional en incidencia del gusano barrenador Foto: Especial

El secretario de Agricultura estatal, Napoleón González, destacó que Hidalgo logró retrasar la llegada de la plaga durante más de un año, luego de que el gusano barrenador comenzara a detectarse en territorio mexicano entre finales de 2024.

“El estado consiguió contener el avance durante aproximadamente 15 meses antes de registrar los primeros casos”, explicó el funcionario.

Asimismo, indicó que cerca del 67 por ciento de los animales afectados han logrado recuperarse satisfactoriamente gracias a la atención veterinaria implementada por las autoridades estatales y federales.

También aseguró que, hasta ahora, no se tiene registro de muertes de ganado relacionadas directamente con esta enfermedad en Hidalgo ni en el resto del país.

JCS