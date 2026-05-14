Marina intercepta 8.8 kilos de cocaína escondidos en silla de ruedas en el AICM

Un cargamento de 8.8 kilos de presunta cocaína, ocultos en una silla de ruedas, fue localizado y asegurado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), con el apoyo de Aduanas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Gabinete de Seguridad destacó que este cargamento representa 18 mil dosis de la droga, equivalente, aproximadamente, a un millón 936 mil 125 pesos; cálculo estimado como afectación económica a la estructura financiera de los grupos delictivos.

Se informó que la intercepción de la presunta droga se logró con el apoyo de un binomio canino que detectó a un pasajero, quien transportaba la carga ilícita en una silla de ruedas.

Ante la marca positiva del can, se procedió a la inspección del equipo de movilidad, con el apoyo de un sistema de rayos “X”, con el que se identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales del aparato.

Al hacerse una revisión más minuciosa se encontraron incrustados ocho paquetes confeccionados con plástico, en donde venía oculta la presunta cocaína.

El pasajero portador de la silla fue detenido, luego de que se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para la integración de la carpeta de investigación.

Estas acciones se realizaron con estricto apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país.

El Gabinete de Seguridad indicó que, esta acción se realizó con estricto apego a los protocolos de actuación y en coordinación interinstitucional, como parte de los esfuerzos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aeropuertos del país.