Gobiernos federal y estatal acompañan retorno de desplazados a sus hogares

Con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, dio inicio el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero, luego de garantizar un esquema de seguridad y vigilancia en la zona.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó el regreso de 118 personas, entre ellas mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán, en vehículos de las distintas dependencias participantes.

Además, se entregaron insumos de primera necesidad, colchonetas, cobijas, artículos de higiene y alimentos.

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También recibieron asistencia psicológica y contención emocional por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien les dará seguimiento.

Al mismo tiempo, se mantienen las mesas de diálogo y de trabajo para garantizar que este retorno se realice en condiciones de seguridad y sea permanente.

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Además, comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades.

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Participaron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Paz, Héctor Ocampo.