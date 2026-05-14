Detienen a sujeto por enseñar sus partes íntimas al exterior de una escuela

Por mostrar sus partes íntimas al exterior de un plantel educativo, un sujeto fue detenido en Monterrey, Nuevo León.

Los sucesos se registraron al exterior de la escuela primaria número 19 Rómulo Garza que se ubica en las calles J.M Ortega e Inclán en la colonia Florida.

El presunto fue identificado como José Arturo “C”, de 40 años.

Elementos de la policía municipal realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron a una mujer que les hacía señas para pedirles auxilio.

La víctima de 32 años mencionó que al acudir a dejar a su hija a la institución educativa un hombre la interceptó y le mostró sus partes íntimas.

Ante los hechos buscó ayuda y en esos momentos observó que pasaban los uniformados municipales a bordo de su patrulla por lo que les contó lo sucedido.

Los oficiales fueron tras el presunto responsable y lo detuvieron en las inmediaciones del centro escolar.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

José Arturo “C”, de 40 años Foto: Especial

JCS