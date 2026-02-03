PRI Sinaloa se deslinda de agresor a diputados de MC; causó baja en depuración, aclara

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de Jesús Emir “N”, integrante de una célula delictiva y acusado a de participar en el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano, quien aparecía en su base de datos como militante activo en la entidad.

A través de un comunicado, el PRI aseguró que el “Compa Güero” y/o “Radio 13” no cuenta con estatus de militante activo, pues causó baja en un proceso de depuración, sin mencionar fechas.

Causó baja definitiva, derivado del proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia. A la fecha, su estatus es no afiliado, conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes”, explicaron.

Como partido, se deslindaron de cualquier conducta de personas no militantes de su partido, asegurando no encubrir ni proteger los actos de quienes actúen fuera de la ley, pidiendo no desviar la atención del caso.

“El PRI exhorta a que la información relacionada con este caso se maneje con objetividad, responsabilidad y apego a la verdad, y que el debate público no desvíe la atención de la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad, la legalidad y el acceso a la justicia para la ciudadanía”, expresaron.

Al hacer una búsqueda de información sobre el detenido, el nombre de Jesús Emir Bazoco Peraza apareció en el padrón de personas afiliadas del PRI, con fecha de ingreso del 10 de junio de 2019. El último padrón descargable todavía lo incluye, y no se precisa que hubiera causado baja.

Esta misma persona aparecido en los archivos de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán, quien lo contrato como peón en el Parque Culiacán 97, en 2018, percibiendo un sueldo de 7 mil pesos mensuales.

El último registró público que se tiene, sugiera que habría causado baja en 2021, por ser un trabajador eventual, pero el Ayuntamiento no ha realizado ninguna aclaración al respecto.

JCS