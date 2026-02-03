ONU urge a localizar al ingeniero desaparecido junto a mineros en la Concordia, Sinaloa

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Acción Urgente 2220/2026 donde requiere al Estado Mexicano implementar las medidas necesarias para dar con el paradero de manera inmediata del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, originario de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, región Mixteca, desaparecido en la Concordia, Sinaloa, junto con 10 personas más.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), peticionario del mecanismo internacional de protección, informó que la víctima, de 26 años de edad, empleado de la empresa Cicar S. A. de C. V., desapareció alrededor de las 7:30 horas, el 23 de enero pasado, junto con 10 personas más, quienes laboran en la minera canadiense Vizsla Silver Corp, en la parada de autobuses ubicada en la autopista de Villa Fuente, Durango a la Concordia.

Precisó que el ingeniero mixteco fue enviado por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco (ITT) a hacer su residencia a la empresa Cicar S. A. de C. V., con sede en Puebla, la que a su vez lo remitió en junio del 2025 a La Concordia, a unos 40 kilómetros de Mazatlán, como supervisor de túneles de la autopista a Durango.

Por esto, la ONU solicitó al Estado mexicano establecer de forma urgente una estrategia integral donde incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de Osorio Sánchez y de los demás desaparecidos, así como para la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición, tomando en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto de ocurrencia de los hechos, ante la fuerte presencia y operación de actores del crimen organizado, así como por su colusión con agentes del estado.

También, precisó que el organismo internacional pidió cumplir con los requisitos de la debida diligencia en cada una de las etapas del proceso de búsqueda, incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación, así como explorar todas las hipótesis investigativas existentes, incluyendo la posibilidad de una desaparición forzada debido al posible involucramiento de agentes estatales por acción, omisión, autorización, apoyo o aquiescencia.

Santiago Reyes dijo que la ONU requirió igualmente informar sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el día 16 de este mes de febrero, para esclarecer la suerte y el paradero de la persona desaparecida.

Hallan pertenencias de mineros desaparecidos en Sinaloa

Las autoridades localizaron algunas pertenencias que pudieran haber sido de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, después de haber intensificado los operativos en la zona.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó algunos de los avances obtenidos en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacando el hallazgo de las partencias y algunos cateos.

Detalló que “se encontraron objetos que pudieran pertenecer a los trabajadores de la mina, y derivado de los hallazgos que hemos obtenido, se han realizado cinco cateos”. Sánchez Kondo reveló que se ha realizado un cateo en el municipio de Mazatlán y cuatro en Concordia, de estos últimos: dos en la zona serrana y otro par en la cabecera municipal.

Un casco de minero hallado en inmediaciones de La Concordia Foto: Especial

jcp