Refuerzan Mara Lezama y Ana Paty Peralta seguridad en Cancún con entrega de 70 nuevas patrullas

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, entregaron 70 nuevas patrullas que se suman a las tareas de seguridad en Cancún.

El nuevo parque vehicular está conformado por 40 vehículos tipo SUV para operativos especiales, 20 pick up 4x4 para zonas de difícil acceso y 10 cuatrimotos, unidades que permitirán mejorar la movilidad, la cobertura territorial y la reacción oportuna de la policía en zonas urbanas y de difícil acceso.

Las unidades tienen 6 cámaras, 4 externas y 2 internas, con sistema de reconocimiento facial y lector de placas, además están equipadas con una lap top de uso rudo y alto rendimiento para el acceso inmediato a información de las bases de datos oficiales.

Desde el Malecón Tajamar, la gobernadora subrayó que desde el inicio de este gobierno humanista con corazón feminista se refrenda “el compromiso profundo que tenemos con la tranquilidad de las familias cancunenses; con quienes diariamente salen a trabajar, con quienes reciben al turismo que sostiene la economía local y con quienes confían en que este gobierno actúe con responsabilidad, con honestidad y con resultados”.

Señaló que la seguridad es la principal función del Estado, al ser la base para el ejercicio pleno de las libertades, el desarrollo económico y la vida en comunidad. “Cuando el Estado protege a las personas, protege también la paz social, el orden democrático y la confianza entre ciudadanos. Por eso, ejercer la seguridad no es un acto de fuerza, sino un acto de responsabilidad pública: es la obligación irrenunciable de prevenir el delito, hacer cumplir la ley y asegurar que cada persona pueda vivir, trabajar y transitar con dignidad y tranquilidad”, añadió Mara Lezama.

Aseguró que esa es la razón por la que se trabaja todos los días, 24/7, en el compromiso de atender los orígenes de las violencias, en la construcción de paz, pero fundamentalmente en la prevención del delito.

Cada peso del pueblo regresa al pueblo convertido en seguridad, orden y confianza”, expresó la Gobernadora, al afirmar que esta inversión responde al crecimiento de Cancún y a su vocación turística, apostando por la tecnología, la profesionalización policial y una estrategia integral de seguridad, considerando que será la puerta de entrada al Mundial 2026.

La mandataria estatal también reconoció la labor de las y los policías, destacando su valentía y compromiso, y aseguró que ahora cuentan con mejores herramientas para desempeñar su misión con dignidad y responsabilidad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la construcción de la paz, resaltando que la denuncia es un acto de responsabilidad social que salva vidas y fortalece la paz.

Finalmente, reiteró que el gobierno del estado continuará trabajando sin titubeos para garantizar la tranquilidad en Quintana Roo, con firmeza, autoridad y compromiso, al sostener que la paz se defiende y el Estado tiene la obligación de hacerla valer.

