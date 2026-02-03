Detienen a mujer acusada de mega fraude millonario en Durango

Una mujer que habría participado en un esquema de fraude específico afectando a más de 125 personas, con un daño económico superior a los 22 millones de pesos, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La dependencia estatal informó que con la captura se logró un golpe contundente contra el fraude patrimonial en la Comarca Lagunera de la entidad, al obtener la detención y prisión preventiva justificada de Martha “N”.

De acuerdo con las investigaciones, Martha y su esposo, prófugo de la justicia, habrían operado de manera conjunta un sistema de supuestas inversiones, prometiendo altos rendimientos en plazos determinados.

Bajo este engaño, las víctimas entregaron fuertes sumas de dinero que nunca fueron devueltas, ni en capital ni en rendimientos.

Martha “N” está implicada en un caso judicial donde la afectada invirtió 3 millones de pesos, esperando recuperarlos en 10 meses, sin embargo, al cumplirse el tiempo acordado, el dinero no fue entregado, configurándose el presunto delito de fraude específico.

Luego de las investigaciones la autoridad judicial dictó prisión preventiva justificada en contra de Martha “N”, quien permanece recluida en el Centro de Reinserción Social número 1, fijando un plazo de 3 meses que vence el 29 de abril del 2026.

Esposo está prófugo y es buscado por la justicia

En tanto, Guillermo, señalado como esposo y coautor en estos hechos, permanece prófugo de la justicia.

Actualmente, la Fiscalía mantiene una investigación en curso que concentra más de 125 denuncias formales, todas relacionadas con el mismo esquema fraudulento, con una afectación económica global que rebasa los 22 millones de pesos, lo que podría ampliar las responsabilidades penales de los implicados.

JCS