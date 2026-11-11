Sheinbaum destaca aumento de presupuesto en salud, educación y seguridad para 2027

Con la aprobación del Presupuesto de 2027 que determinó el Congreso, se garantizan los recursos para los sectores de salud, educación y programas sociales, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

“Esta madrugada se aprobó el presupuesto. Por ciento, 11 por ciento de aumento en salud en términos reales. 11 por ciento de aumento en salud en términos.

“11.3 por ciento en salud y en educación 9 por ciento casi, ¿no? ¡Ah! Seguridad 11.5, campo 20.6, ciencia 13 por ciento”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Reiteró que el Congreso también asignó más recursos al programa La Escuela es Nuestra, y a la Secretaría de Medio Ambiente; además de garantizar los recursos que se requieren en el Instituto Nacional Electoral para realizar las elecciones federales de 2027.

“El INE se queda con 36 mil 000 millones más o menos, que es un presupuesto, pues, importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación el INE en el 2024. Entonces, consideramos que, desde nuestro punto de vista, las elecciones están garantizadas para el 27 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, consideró la titular del Ejecutivo.