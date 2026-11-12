Semar lleva atención médica a más de 234 mil personas en comunidades aisladas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha beneficiado a más de 234 mil habitantes de comunidades rurales, costeras e insulares mediante jornadas de atención médica y asistencia social, dirigidas principalmente a poblaciones que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud.

Como parte del Plan Marina, la institución naval desplegó a 12 mil 448 elementos para acercar consultas médicas, servicios odontológicos, vacunación y atención especializada a localidades donde las condiciones geográficas, la falta de infraestructura o las dificultades de comunicación complican el traslado de los habitantes a hospitales y centros de salud.

De acuerdo con el balance de la dependencia, desde el inicio del programa se han proporcionado 115 mil 218 consultas médicas, realizado 364 visitas domiciliarias e impartido 27 mil 869 pláticas de prevención de enfermedades. A estas acciones se suman 84 mil 430 apoyos de labor social.

Las brigadas navales también ofrecen servicios de fisioterapia, psicología y atención veterinaria, además de realizar trabajos de limpieza, recuperación de espacios públicos, mantenimiento de viviendas y reparación de electrodomésticos.

Entre las actividades complementarias se encuentran cortes de cabello, orientación preventiva y difusión de oportunidades laborales disponibles en la propia Secretaría de Marina-Armada de México.

La estrategia se desarrolla en coordinación con autoridades sanitarias y de protección civil de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de atender a poblaciones que, por su ubicación, permanecen alejadas de unidades médicas con mayor capacidad de atención.

La Semar informó que el programa contempla ocho fases operativas, de las cuales seis han concluido. Actualmente se desarrolla la séptima, denominada “Litoral Golfo”, cuya finalización está prevista para el próximo 15 de noviembre.

Hasta el momento, las jornadas han llegado a 14 entidades federativas: seis ubicadas en el litoral del Golfo de México, seis en la costa del Pacífico y dos en la región centro del país.

Para trasladar al personal médico, medicamentos, equipo y materiales de apoyo, la Armada de México ha utilizado ambulancias, autobuses, camionetas tipo pick up, vehículos de redilas y unidades de comando.

Con estas operaciones, la institución busca reducir las dificultades de acceso a servicios esenciales en comunidades apartadas, mediante brigadas que permiten atender necesidades médicas y sociales sin que sus habitantes tengan que realizar largos desplazamientos.