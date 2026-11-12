Pensión del Bienestar: ¿quiénes cobran este jueves y cuánto recibirán?

Los pagos de los Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre continúan durante este jueves 12 de noviembre, de acuerdo con el calendario de dispersión establecido por la Secretaría de Bienestar.

Las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras H, I, J y K tienen programado recibir su depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario se organiza de manera alfabética para distribuir los depósitos de forma ordenada.

Calendario restante:

Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K. Viernes 13 de noviembre: letra L.

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M.

Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.

Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R.

Miércoles 25 de noviembre: letra S.

Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto depositan de la Pensión del Bienestar?

Los montos de los principales programas sociales son: Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos, mientras que para el Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Los montos corresponden a los apoyos establecidos para el periodo señalado y pueden variar según el programa y las reglas de operación. Las personas interesadas pueden consultar los avisos y calendarios a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y del Gobierno de México.

Por último, las autoridades recomiendan a los beneficiarios recordar que el dinero permanece disponible en su cuenta bancaria, por lo que no es obligatorio acudir al cajero el mismo día en que se realiza el depósito.

También se recuerda que los trámites y apoyos de Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios.