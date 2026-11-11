Sheinbaum acusa a la oposición de querer desacreditar las elecciones de 2027 por caso Taddei

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a los partidos de oposición de utilizar los señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), para desacreditar el proceso electoral de 2027, ante la falta de respaldo ciudadano que, aseguró, enfrentan actualmente.

Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que las críticas al organismo electoral no son un problema reciente y pidió investigar presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de empresas que han obtenido diversos contratos para organizar las elecciones en el país.

¿Qué hay en el fondo? Querer desacreditar la elección de 2027 porque ese ese el objetivo porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en la encuestas que ahora lo que buscan es desacreditar la elección de 2027. ¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral con los consejeros que están ahí y la Cámara de Diputados que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero están garantizadas las elecciones", refirió.

Sheinbaum afirmó que las acusaciones contra Taddei también buscan afectar la confianza en las próximas elecciones. Sin embargo, insistió en que cualquier señalamiento debe investigarse a fondo y no limitarse al periodo actual del instituto.

Pero tiene que hacerse una investigación profunda de todo eso (la corrupción en el INE), ahora sólo quieren decir fue el periodo de Guadalupe Taddei. No, viene de mucho antes este negocio y está vinculado con un personaje que ahora es de su propio partido político", expuso.

Sheinbaum insiste en investigar contratos del INE

La jefa de Estado solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos otorgados a los hermanos Hernández Casillas, a quienes señaló por presuntamente concentrar servicios y generar un monopolio en la contratación de productos y servicios electorales.

Explicó que un mismo grupo de contratistas habría recibido beneficios durante distintos procesos electorales, por lo que consideró necesario revisar los acuerdos, sus costos y las condiciones en que fueron asignados.

Dijimos que se investigue todo, todo, que la Auditoría de la Federación investigue todo, pero desde antes”, expresó.

La mandataria también recordó los señalamientos históricos contra las autoridades electorales, entre ellos el presunto fraude de 2006 y la compra de votos denunciada en las elecciones de 2012.

Finalmente, Sheinbaum Pardo insistió en que deben revisarse las irregularidades registradas entre 2014 y 2024, así como los contratos que, según sus acusaciones, permitieron concentrar las compras electorales en un solo grupo de proveedores.