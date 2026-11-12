Senadora cobrará 12 días, pese a tener 18 faltas

El presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que la Mesa Directiva descontará sólo seis de las 18 inasistencias de la senadora morenista Karina Ruiz, quien no se ha presentado ningún día a trabajar en el actual periodo ordinario de sesiones del pleno, pero le han pagado puntualmente 332 mil 500 pesos de dieta.

Con base en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias del Senado, las ausencias injustificadas implican el descuento de un día de dieta y el día de dieta actual es de seis mil 334 pesos 10 centavos; así, el descuento que se aplicará a Karina Ruiz será de 38 mil cuatro pesos 64 centavos por las seis inasistencias que ya no pudo justificar, porque su ausencia no está dentro de las causales por las cuales se puede evitar el registro de una inasistencia, pues ella no viene a trabajar, porque no puede salir de Estados Unidos, donde vive, porque se venció su permiso temporal de residencia.

Karina Ruiz Ruiz es el primer caso en la historia del Senado que sin tener una enfermedad ni estar en una encomienda oficial del Senado se ha ausentado en todo el periodo ordinario de sesiones, sin que el Senado le aplique la regla de darla de baja y haberle justificado ausencias sin que sus inasistencias se apeguen a los criterios del marco legal del propio Senado.

El Senado ha realizado 23 sesiones ordinarias, desde el 31 de agosto hasta este 11 de noviembre. Karina Ruiz solicitó licencia para las dos sesiones que se realizaron el 29 de septiembre y la que se desarrolló el 30 de septiembre y para las sesiones a partir del 10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario

A la senadora sólo se le descontarán seis días de 18 faltas. Excélsior

El segundo párrafo del artículo 63 Constitucional establece que “se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes”.

El numeral dos del artículo 62 del Reglamento del Senado advierte que “en ningún caso el presidente justifica más de seis inasistencias en un periodo de sesiones ordinarias, salvo por las causas señaladas en las fracciones I y III del párrafo 1 del artículo anterior”.

Esos numerales del artículo 61 detallan que para autorizar más de seis ausencias, justificadas o no, durante un mismo periodo ordinario, se necesita tener “enfermedad u otros motivos de salud; en su caso, durante los periodos pre y posparto” y estar en “asistencia a reuniones de trabajo en comisiones o comités, que se realizan simultáneamente”.

Ayer, a pregunta expresa, el presidente del Senado, Higinio Martínez, dijo que no recuerda cuáles fueron los motivos que esgrimió la senadora Karina Ruiz para que le justificaran 18 ausencias consecutivas.

Respondió: “No lo recuerdo. No recuerdo cómo las justificó”.

Con base en información obtenida por Excélsior con senadores de la Mesa Directiva, el 28 de octubre, cuando ya tenía cuatro inasistencias sin justificar, Karina Ruiz fue motivo de una fuerte discusión entre el presidente del Senado, Higinio Martínez y el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, porque Higinio Martínez planteó que no era posible mantener justificaciones para la ausencia de la senadora migrante, mientras Mier insistió en que se debía mantenerle el pago y las justificaciones.

Pero, según el relato recabado por este diario con senadores involucrados en el tema de la senadora Ruiz, Higinio Martínez mantuvo su posición de no admitir más justificaciones y el mismo día 28 de octubre se le solicitó a Karina Ruiz que presentara su solicitud de licencia, para que entrara su suplente.

Sin embargo, la senadora Ruiz se resistió y se sumaron dos inasistencias más, las de los días 3 y 4 de noviembre; fue hasta el lunes 9 de noviembre, a las 12:08 horas, cuando envió su solicitud de licencia a la Mesa Directiva.