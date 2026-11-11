Diputados aprueban en lo particular PEF 2027 tras maratónica sesión de 20 horas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, por un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, lo que implica un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos.

Tras una maratónica jornada de casi 20 horas los legisladores aprobaron el documento con 352 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones. La votación se realizó después de que las bancadas parlamentarias agotaran sus intervenciones sobre las mil 760 propuestas de modificación registradas para debatir el contenido del proyecto.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, dijo: “aprobados los artículos y anexos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”.

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron propuestas para modificar distintos apartados del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, desde el articulado hasta los artículos transitorios y anexos. Sin embargo, algunas de estas propuestas únicamente se solicitaron para su publicación en el Diario de los Debates, mientras que otras fueron retiradas o no pasaron a discusión.

Déficit presupuestario y gasto para 2027

Para el ejercicio fiscal 2027 se proyecta un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. En el caso de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un límite de gasto en servicios personales de 118 mil 609 millones 169 mil 760 pesos.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contará con una meta de balance financiero de 25 mil 49 millones 336 mil pesos y un techo de gasto en servicios personales de 94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos.

La distribución del presupuesto contempla que 69.9 por ciento del gasto corresponda a rubros programables, mientras que 30.1 por ciento se destinará a erogaciones no programables.

Entre las prioridades del gasto público para 2027 se encuentra ampliar la cobertura de los servicios de educación, salud y vivienda, con atención a personas, comunidades y regiones que históricamente han quedado excluidas.

Para los programas prioritarios se proyecta una asignación de un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalente a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, el presupuesto destinado a inversión pública alcanzará un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

El proyecto también incorpora dos nuevos anexos transversales. El número 32, denominado “Movilidad y Seguridad Vial”, contempla recursos por 175 mil 45.5 millones de pesos, mientras que el anexo 33, “Diversidad Sexual y de Género”, considera una asignación de 43 mil 369.4 millones de pesos.

Recorte al INE y reasignaciones presupuestarias

Uno de los ajustes al presupuesto contempla una reducción de seis mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). Los recursos se redistribuyeron entre distintos rubros: tres mil millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra, mil millones para medio ambiente y 300 millones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

También se asignaron 700 millones de pesos a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 618 millones al programa de atención a la primera infancia, 362 millones a la Secretaría de las Mujeres y 20 millones al sector turístico.

Adicionalmente, se realizó una reasignación de seis mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para comenzar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

Estas obras tienen como objetivo fortalecer el suministro de agua potable y atender los problemas históricos de abastecimiento que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

*mcam