Presupuesto 2027 destinará más de 150 mil mdp a la red de trenes para pasajeros

Como parte de la política de inversión y desarrollo, el sistema ferroviario que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum será uno de los más beneficiados para el 2027.

Como parte del Plan de Inversión para el Desarrollo con Bienestar, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se prevé que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contará con un aumento de 5.4 por ciento en sus recursos, para alcanzar los 167 mil 075 millones de pesos.

Del total, el gran porcentaje, es decir, 150 mil 876 millones de pesos, será destinado a la construcción y puesta en marcha de proyectos ferroviarios de pasajeros.

Para el Tren México-Querétaro se destinarán 5 mil 682 millones de pesos; para el proyecto de la ampliación del Tren AIFA-Pachuca, el monto destinado será de 1,339 millones de pesos; la nueva ruta que recorrerá el Tren Saltillo-Nuevo Laredo recibirá un presupuesto de 41 mil 985 millones de pesos y el Tren Querétaro-Irapuato prevé recursos por 20 mil 054 millones de pesos.

En el proyecto que presentó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ante la Cámara de Diputados, se proyecta que para el plan del Tren Querétaro-Saltillo se destinarán 24 mil 025 millones de pesos. Además de que se destinarán otros 17 mil 150.1 millones de pesos para el Tren Maya y para la ruta del Istmo de Tehuantepec el recurso destinado será de 25 mil millones de pesos.

El secretario aseguró que esta administración tiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México mediante el despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación.