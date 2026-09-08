Planeaban atentar contra gobernador y fiscal de Nayarit; ya tenían la ruta para ejecutarlos

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, reveló que, tras la detención de 10 sujetos relacionados con la colocación de narcomantas en Nayarit, lograron frustrar un atentado contra su persona y contra el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, que ya tenían planeado.

Tenían listo un atentado contra mí y contra el gobernador, precisamente ahora que estuvo la conferencia de fiscales en Nuevo Nayarit, estaban las rutas por las que nos iban a ejecutar".

Hace unas semanas aparecieron cuatro mantas: una en San Cayetano y otra en Puente Los Lobos.

Grupos internos se están peleando entre ellos, están simulando una intromisión ajena".

La fiscal indicó que los datos de prueba serán presentados ante el juez y que parte de la información permanecerá reservada para no comprometer la investigación ni poner en riesgo a los testigos.

FGR destruye precursores químicos y droga en Nayarit

Por Raúl Flores

Días atrás, la Fiscalía General de la República (FGR) destruyó en Nayarit más de 13.5 toneladas de precursores químicos, cerca de una tonelada de distintos narcóticos y 393 máquinas tragamonedas vinculadas con diversas investigaciones ministeriales.

De acuerdo con la institución, fueron eliminadas 13 toneladas 561 kilos 595 gramos de sustancias químicas, además de 21 mil 677 litros con 870 mililitros de precursores relacionados con el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino detectado por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante la jornada también fueron destruidos 56 objetos considerados instrumentos o productos del delito, así como las 393 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos expedientes.

En cuanto a los narcóticos, la FGR informó que fueron incinerados 943 kilos 74 gramos con 20 miligramos de diversas sustancias.

Del total, 415 kilos 197 gramos 620 miligramos correspondieron a marihuana; 337 kilos 227 gramos, a plantas de cannabis; y 170 kilos 716 gramos, a clorhidrato de metanfetamina.

La relación incluyó además 10 kilos 447 gramos 500 miligramos de plantas de amapola, siete kilos 326 gramos 600 miligramos de opio y un kilo 896 gramos 50 miligramos de clorhidrato de heroína.

También fueron destruidos 263 gramos 650 miligramos de clorhidrato de cocaína, 100 miligramos de semillas de marihuana y una unidad de delta-9-tetrahidrocannabinol.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial.

En el operativo participaron además representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado de Nayarit, Tribunal Superior de Justicia y Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, así como funcionarios del gobierno estatal.

Las autoridades señalaron que la destrucción de sustancias, precursores y objetos relacionados con actividades ilícitas forma parte de las acciones para afectar las cadenas de suministro utilizadas por organizaciones criminales y reducir su capacidad operativa.