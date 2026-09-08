Detienen a Ángel Gabriel N (a) “Tronco” y Milton Yair N

Derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central, fueron detenidos Ángel Gabriel N (a) “Tronco” y Milton Yair N., relacionados con la privación ilegal de la libertad de diez trabajadores de la empresa Minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el 23 de enero de 2026 en La Concordia, Sinaloa.

Ambos son identificados como integrantes del grupo delictivo “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios (a) “Casco”, jefe regional de los “Chapitos”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La captura se logró cuando personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, realizaban reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en el municipio, detalló el documento de Defensa.

A los detenidos se les aseguró dos armas largas, un aditamento lanzagranadas Cal. 40 mm, cargadores y municiones de diversos calibres, así como droga y equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las actuaciones ministeriales conducentes.