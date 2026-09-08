Confrontación entre GN y pobladores de Guerrero acaba con disparos al aire

Elementos de la Guardia Nacional y un grupo de habitantes de la localidad de Coacuyulillo, en la sierra de Chilpancingo, Guerrero, protagonizaron una confrontación en la que los agentes castrenses tuvieron que hacer disparos al aire y lanzar bombas de humo para dispersar a un grupo de hombres que les hicieron frente con machetes y palos.

Los pobladores acusaron abuso de autoridad de los elementos de la Guardia Nacional e irrupción en sus viviendas.

Sin embargo, un reporte de autoridades estatales señala que el grupo de manifestantes intentó evitar el paso de la Guardia Nacional.

Al verse rodeados, al menos cinco elementos de la Guardia Nacional ordenaron a los pobladores que portaban tubos de acero y machetes que retrocedieran, pero estos se negaron, por lo que los agentes accionaron sus armas al aire.

En videos difundidos en redes se ve cómo es que un grupo de pobladores sale de una vivienda en la que fueron lanzados gases lacrimógenos para dispersarlos.

Apenas el 13 de agosto, el comisario de esta localidad y 12 más exigieron una base permanente del Ejército en la zona serrana de Chilpancingo para evitar agresiones armadas de grupos criminales, sin embargo, este martes los pobladores obstruyeron el paso de los agentes que realizaban recorridos de seguridad.

En los últimos tres días, elementos federales y estatales desplegaron operativos en localidades de la región centro del estado y la zona rural de Acapulco tras el asesinato de un agente de la Guardia Nacional, quien fue desmembrado junto a otras tres personas el sábado pasado, dejando un saldo de 18 detenidos de presuntos integrantes del grupo criminal de Los Ardillos, organización a la que se le atribuye el crimen.