México suma cuatro mil 692 casos de dengue

México cerró el mes de agosto con 4 mil 692 contagios de dengue, los cuales, representaron la cifra total acumulada en lo que va del año, informó la Secretaría de Salud.

Zacatecas, Tlaxcala y la Ciudad de México son las entidades que no presentaron casos.

Por tanto, al corte del 31 de agosto, de acuerdo al Panorama Epidemiológico del dengue publicado por la dependencia federal, 29 entidades reportaron pacientes con esta enfermedad viral.

El 70% de las personas que se contagiaron se concentraron en 5 entidades:

Sonora encabezó la lista al reportar mil 096 casos.

Le siguieron:

Veracruz con 848

Tabasco con 592

Sinaloa con 514

Chiapas con 241

Durante la semana epidemiológica número 34, de los 4 mil 692 pacientes confirmados, 2 mil 511 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.

El 54% de estos casos fueron diagnosticados en mujeres. Frente al 46 % que ocurrieron en hombres.

Dengue ocasiona siete decesos

La autoridad sanitaria explicó que desde el pasado mes de junio, la cifra de fallecimientos por dengue no reportó cambios, en consecuencia, el registro se mantuvo en 7 decesos.

Las entidades donde ocurrieron defunciones fueron:

Veracruz: 2

Tabasco: 1

Quintana Roo: 1

Michoacán: 1

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

Síntomas del dengue

La Secretaría de Salud informó que el virus del dengue es transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, y en menor medida, por Aedes albopictus.

Se caracteriza por fiebre, así como dolores musculares y articulares intensos. En los casos graves se puede presentar dolor abdominal, náuseas, vómito y hemorragias.

La dependencia federal añadió que la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves y su manejo se basa en reposo en casa con hidratación protocolizada. En todos los casos, la recomendación es buscar atención y no automedicarse.

Vacuna contra el dengue entra al Compendio Nacional

Por Brandon Pacheco

El Consejo de Salubridad General incluyó una vacuna tetravalente contra el dengue en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, de acuerdo con una actualización publicada el 19 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

La indicación incluida en el Compendio es específica: la vacuna está contemplada para la prevención del dengue en personas de 10 a 14 años sin comorbilidades.

Sin embargo, la incorporación al Compendio no significa que ya haya iniciado una campaña nacional de vacunación contra el dengue, ni que cualquier persona pueda acudir de inmediato a una unidad pública para solicitarla.

El acuerdo publicado en el DOF no establece una fecha de inicio de aplicación, número de dosis que adquirirá el Gobierno federal ni las entidades donde eventualmente se implementará la estrategia.

¿Qué vacuna contra el dengue se incorporó en México?

El DOF registra el biológico como “vacuna tetravalente recombinante de virus vivos atenuados contra el dengue”, bajo la clave 020.000.6521.00.

Aunque el acuerdo no utiliza el nombre comercial en el encabezado, la descripción corresponde a TAK-003, vacuna desarrollada por Takeda y comercializada como Qdenga. La farmacéutica informó en marzo de 2026 que Cofepris aprobó su vacuna contra el dengue en México.

La vacuna utiliza el serotipo DENV-2 como base genética e incorpora componentes diseñados para generar respuesta inmunitaria contra los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

El esquema incluido en el Compendio mexicano consiste en dos dosis de 0.5 mililitros, administradas por vía subcutánea, preferentemente en la región del deltoides. La segunda dosis debe aplicarse tres meses después de la primera.

¿Quiénes podrán recibir la vacuna contra el dengue en México?

El Compendio establece como indicación el uso de la vacuna en personas de 10 a 14 años de edad sin comorbilidades.

Se trata de un rango más limitado que el recomendado de manera general por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda considerar TAK-003 en niños y adolescentes de 6 a 16 años que vivan en entornos con alta intensidad de transmisión del dengue, mediante un esquema de dos dosis con intervalo de tres meses.

La organización también plantea que la introducción de la vacuna puede realizarse de manera focalizada en regiones donde el dengue represente un problema importante de salud pública, en lugar de aplicarla necesariamente de forma uniforme en todo un país.