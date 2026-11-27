El pasado miércoles, Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que ese partido podría no participar en las elecciones federales del próximo año, en protesta por considerar que Morena aprovecha su mayoría en el Congreso para obtener sobrerrepresentación en el propio Congreso.

A lo mejor este partido político, pues tiene problemas de saber cuántos van a votar por él y entonces prefieren no presentarse porque no se entiende. Es como un partido político cuyo objetivo es participar en una elección deciden no participar en una elección. Pues es su decisión.

Si no quieren participar, pues que no participe. Es una decisión de un partido político. Es su decisión”, destacó Sheinbaum.

La Presidenta Sheinbaum reiteró que la fórmula para determinar la asignación de plurinominales en el Congreso data de los años en que se estableció el Pacto por México y Morena aún no existía, por tanto, no se le puede acusar de haber impulsado el método.

La única ocasión en que el PAN no participó en elecciones fue en 1976, cuando declinó participar en los comicios presidenciales dejando el camino libre a José López Portillo.

Sheinbaum plantea diversificar contratos electorales

Por otra parte, Sheinbaum dijo que la Cámara de la Industria de las Artes Gráficas será integrada en la junta directiva planteada por la Presidencia de la República para diversificar la asignación de contratos para elaborar papelería y materiales electorales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La junta directiva de Talleres Gráficos de la Nación busca fortalecer a esa empresa ante el escándalo de corrupción surgido en el INE por asignación de contratos, y se busca que más empresas participen en el proceso.

“Nosotros lo vamos a hacer en el gobierno de México, los vamos a convocar para incorporarlos en este marco, en lo que contrate el gobierno federal, pero vale la pena que el INE y los OPLE, habiendo leído esto públicamente, pues también convoquen a la Cámara para ver cuántas empresas y cómo desarrollar las licitaciones”, manifestó.