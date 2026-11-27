La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Bodega Nacional de Arte en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec que tendrá bajo su resguardo y conservación 43 mil obras, que representan el 60% de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó el proyecto que forma parte de Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

“La Bodega Nacional requería una serie de mejoras, de equipos, porque ahí se está guardando el acervo de Bellas Artes, ya finalmente quedó, ya está ahí el acervo. Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo”, enfatizó.

La Mandataria federal explicó que la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec estaba en manos del Ejército desde el siglo XIX destinada como un área de producción de armamento y en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se intentó convertir en un desarrollo habitacional privado.

Sheinbaum Pardo recordó que el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se entregó el terreno al Gobierno de la Ciudad de México, y con ella, cuando Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se construyó la Cineteca Nacional, la Escuela El Arsenal de Artes y Oficios, así como la Bodega Nacional de Arte, convirtiendo a esta sección en una importante zona cultural de todo el país.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la Bodega Nacional de Arte opera con un modelo enfocado en tres ejes: resguardo, conservación y restauración, y acceso público. Comprende una superficie total de 45 mil 514 metros cuadrados en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, con un espacio construido de cerca de 26 mil m² distribuidos en 12 edificios con un proyecto arquitectónico a cargo de Mauricio Rocha Iturbide.

La titular de Cultura agregó que, el complejo tiene una conexión directa entre bóvedas, talleres y laboratorios para reducir los traslados y riesgos de las piezas; cuenta con 11 bóvedas diferenciadas para caballete, papel, textil, fotografía, escultura, muebles y arte popular, entre otras, equipadas con control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios.

Por su parte, la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, resaltó que la nueva Bodega Nacional de Arte será un espacio abierto al público con acceso gratuito en un horario de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas para conocer la bodega visitable con 334 obras; la galería, con 52 obras de siete acervos y con piezas que se exhiben por primera vez; el auditorio; la mediateca especializada con 12 mil 750 materiales entre libros, revistas y documentos de consulta abierta; y la tienda-librería.