Presidenta descarta que visita de Ayuso afecte relación con España

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la visita de Isabel Díaz Ayuso pueda afectar la relación entre México y España.

“¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática? Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia “, respondió.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó que se debe observar a quienes apoyan el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, política de derecha que realiza una gira de 10 días en el país.

La Jefa del Ejecutivo criticó que la española haya hecho pronunciamientos negativos en contra de los programas sociales y reconozca a Hernán Cortés y al periodo de la Conquista.

“Tiene derecho a venir a México. México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga, tiene toda la libertad, como cualquier persona del mundo. México tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias”, agregó “Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién reúne y quién la trajo”.

Por último, consideró que insistir en nombrar a México con “j” representa una postura del conservadurismo.