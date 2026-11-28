La Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida de tres plataformas marinas desde la Terminal Marítima Dos Bocas que serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen en el Golfo de México.

“Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino, que fortaleciendo nuestra soberanía energética impulsamos nuestras capacidades productivas y ponemos nuestra riqueza al servicio del pueblo, construimos un México más fuerte, más justo y más libre", celebró.

Al dar el banderazode salida, la Jefa del Ejecutivo informó que el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un procesamiento de 1.45 millones de barriles diarios. Destacó la instalación de las plataformas marítimas de las Refinerías Dos Bocas, lo que permitió subsidiar los precios de los combustibles y evitar que este año la gasolina alcanzara los 30 pesos por litro y el diésel los 35.5 pesos.

"Si no se hubiese construido la refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos y el precio del diesel a 35. 5 pesos el litro. Pudimos subsidiar el precio de los combustibles gracias a que estamos produciendo combustibles a través de Petróleos Mexicanos", expresó.

La Mandataria federal informó que la planta de urea ubicada en Escolín, Poza Rica, Veracruz, registra un 30 % de avance en su construcción, con el objetivo de sustituir importaciones y fortalecer tanto la soberanía energética como la alimentaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 2026 Pemex cerrará con su nivel de deuda más bajo en años, al pasar de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que Pemex es más que una empresa, pues representa identidad, soberanía y orgullo nacional, como un legado que dejó el expresidente Lázaro Cárdenas.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que con estas acciones Pemex recupera su capacidad de producción con ingeniería mexicana, y se atiende la instrucción de la mandataria de aprovechar al máximo la capacidad y los recursos del país.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que con estas tres nuevas plataformas se tendrán 12 nuevos pozos: siete en Tlatitok y cinco en Konen, además de los cuatro pozos de desarrollo en el campo marino de Sejkan, los cuales en conjunto aportarán 79 millones de pies cúbicos de gas diarios y 54 mil barriles diarios de petróleo: 13 mil de aceite en Sejkan, 26 mil en Tlatitok y 15 mil en Konen.