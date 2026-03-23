Presentan sistema de cirugía asistida por brazo robótico en Hospital Angeles Acoxpa

Se trata de una tecnología de vanguardia mediante la cual se realizan procedimientos quirúrgicos ortopédicos asistidos por un brazo robótico.

En particular, este sistema se utiliza para realizar cirugías de cadera y rodilla, cuya aplicación brinda mayor precisión, planificación personalizada y mejores resultados para los pacientes.

SISTEMA MAKO

Para la presentación del sistema Mako, se realizó el evento Robot Mako: la tecnología que convierte tu experiencia en resultados excepcionales, el cual, contó con la participación de la comunidad médica y líderes del sector salud.

Durante su intervención, Ernesto Jiménez Sánchez, director general del Hospital Angeles Acoxpa, señaló que la integración del sistema Mako, abre mayores oportunidades para que se amplíe el número de médicos expertos en cirugías apoyadas por robots.

Indicó que actualmente el grupo de cirujanos certificados para el uso de esta tecnología está integrado por 14 médicos.

Posteriormente, en entrevista con Excélsior, Jiménez Sánchez detalló que su objetivo es que mensualmente se realicen al menos 20 cirugías de cadera y rodilla con el sistema Mako.

“Estamos trabajando para que este sistema de cirugía robótica esté al alcance de un mayor número de personas, de todos los pacientes que lo necesiten.

“Entonces estamos buscando posicionar al Hospital Angeles Acoxpa como un hospital de cirugía robótica con todo lo necesario en infraestructura, con capacitación y certificación de los médicos que son el pilar de la labor que realizamos”, señaló.

En su oportunidad, Montserrat Badillo Pérez, especialista de producto Stryker, informó que el sistema Mako llegó a México hace tres años.

Indicó que 5 de los seis robots que hay en todo el país, forman parte de los programas de cirugía robótica de Hospital Angeles Health System.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA MAKO?

El sistema Mako combina imágenes tridimensionales, planeación quirúrgica personalizada y asistencia robótica que permite al cirujano ejecutar el procedimiento con un alto nivel de exactitud.

Gracias a su plataforma digital, el especialista puede crear un plan quirúrgico basado en la anatomía específica de cada paciente antes de la intervención.

Durante la cirugía, el brazo robótico actúa como una guía que ayuda al médico a trabajar dentro de parámetros previamente definidos, lo que contribuye a preservar tejido sano, optimizar la colocación del implante y favorecer una recuperación más eficiente con menos dolor.

Al respecto, Jhon Jairo Galvis Bermúdez, cirujano ortopedista con alta especialidad en cirugía de cadera y pelvis, señaló a Excélsior, que el robot disminuye el margen de error al colocar cada implante.

“Este robot ayuda a posicionar los implantes de una forma perfecta. Entonces cuando los implantes están bien colocados duran más tiempo, tienen menos riesgo de aflojamientos, de fallas y de revisiones y, por tanto, el paciente tiene más beneficios a lo largo de su vida”, indicó.

Por su parte, Sergio Roberto Torrecillas Serna, ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, señaló que la tecnología Mako permite que la recuperación del paciente sea más rápida y menos dolorosa.

“Es una cirugía en la que hay menor manipulación de tejidos blandos, por tanto, hay menos dolor y, menos inflamación para el paciente. Es una cirugía que nos da menos sangrado con una recuperación más rápida en las primeras semanas gracias a que hubo menor manipulación”, explicó.

El ortopedista y cirujano articular Alberto Nayib Evia Ramírez indicó que otro de los beneficios se refleja en la rehabilitación a corto plazo porque, gracias a la precisión del implante, el paciente se siente a gusto con su rodilla.