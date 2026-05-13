La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 13 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del lunes 13 de mayo de 2026 desde la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la comparesencia y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Sobre el desplazamiento de personas en Chilapa, Guerrero, ante la presencia de grupos delictivos, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la prioridad es establecer condiciones de paz y de desarrollo en las comunidades mediante el diálogo.

Mañanera Sheinbaum hoy 13 de mayo de 2025 EN VIVO

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