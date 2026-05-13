10 estados tendrán lluvias fuertes y 14 calor intenso, así estará el clima en el país

Un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país, incluida la Península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Mientras que la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que prevalecerá la onda de calor en 14 entidades del país.

En tanto, el Frente Frío número 50 dejará de afectar a la República Mexicana, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

El SMN, pronóstico lluvias muy fuertes en Chiapas (norte); fuertes en Jalisco (sureste), Colima (noreste), Michoacán (este y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos en Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Destacó que continuará la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).

Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados en Sonora (sur) y Sinaloa (norte y sur); de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 grados en Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (este) y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Aguascalientes (oeste).

fdm