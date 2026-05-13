Buscan liberar a líder del Bar Adelitas en audiencia exprés

En una nueva maniobra jurídica que ha encendido alertas entre autoridades federales y representantes de víctimas, la defensa de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas y explotación sexual en el Bar Adelitas de Tijuana, Baja California solicitó de última hora una audiencia especial para intentar obtener el cambio de medida cautelar y abandonar el penal federal donde permanece recluido.

El recurso fue promovido por el abogado Frumencio Cortez Rodríguez ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, a cargo de Carlos Andrés Miranda Verdugo, en funciones de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con sede en Hermosillo.

De acuerdo con el documento presentado ante el Poder Judicial, la defensa pretende que Juvenal “N”, de 75 años, continúe la prisión preventiva en uno de sus domicilios bajo el argumento de un supuesto estado de salud “precario” que le ha dejado una gastritis que se controla con medicamentos de venta libre en farmacias.

La petición se sustenta en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), disposición que contempla excepciones humanitarias para modificar el lugar de cumplimiento de la medida cautelar.

Juvenal N, alias “El Padrino”, es señalado como presunto jefe de una red de trata de personas que operaba en el Bar “Adelitas”, en Tijuana, Baja California. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, fuentes federales consultadas señalaron que la estrategia jurídica volvió a repetirse bajo el mismo patrón que ya ha generado inconformidad entre agentes del Ministerio Público Federal y asesores jurídicos de las víctimas: presentar promociones en los últimos minutos de las horas laborales para reducir la capacidad de reacción institucional.

El pasado viernes 8 de mayo, la jueza de guardia programó una audiencia urgente a las 17:00 horas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y los asesores jurídicos no fueron notificados formalmente, situación que podría vulnerar el principio de contradicción y equilibrio procesal entre las partes.

El Poder Judicial de la Federación informó que el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, adelantó la audiencia por considerarla urgente y que el notificador avisó telefónicamente a la defensa, la Fiscalía y la víctima. No obstante, antes de formalizar el acuerdo y emitir la notificación oficial, la defensa desistió de la solicitud, por lo que la FGR no alcanzó a ser notificada oficialmente.

En esta ocasión, el escrito fue impulsado alrededor de las 20:25 horas del martes, mientras la audiencia fue fijada para las 13:00 horas de este miércoles. El reducido margen de tiempo, afirman las fuentes, complica la presencia de fiscales, representantes de víctimas y personal involucrado en el proceso.

La preocupación dentro de la FGR es que, ante la ausencia de alguna de las partes, el juez pueda declarar desierta la audiencia y avanzar en el análisis del cambio de medida cautelar solicitado por la defensa del líder criminal.

*El poder de “El Padrino”

Juvenal “N” permaneció prófugo durante más de dos años y medio. Su localización obligó incluso a la emisión de una ficha roja de Interpol, luego de que las autoridades federales lo identificaran como uno de los principales operadores de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en la frontera norte del país.

Las investigaciones integradas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dentro de las carpetas FED/FEMDO/UEITMPO-BC/0000026/2022 y FGR/SEIDO/UEITMPO-BC/0000099/2021, sostienen que el imputado cuenta con una estructura financiera y patrimonial suficiente para evadir nuevamente a la justicia.

Las indagatorias señalan que la organización criminal acumuló más de 60 propiedades valuadas entre 5 y 23 millones de pesos en fraccionamientos exclusivos de Aguascalientes, entre ellos Versalles, Club de Golf Campestre, Las Brisas y Jardines de la Fuente tan solo en Aguascalientes. También se investigan inmuebles en Jalisco y operaciones con prestanombres en Estados Unidos.

A ello se suman cuentas bancarias con movimientos millonarios en pesos y dólares, además de 22 empresas vinculadas al grupo criminal, entre ellas Inmobiliaria DAYA S. de R.L. de C.V.; Inmobiliaria y Constructora JD; Damián de Tijuana S.A. de C.V.; J.A. Administración S. de R.L. de C.V.; Corporativo de Entretenimiento S.A. de C.V. y ASJI S.A. de C.V.

Las indagatorias también identifican a 27 prestanombres, entre familiares, hijos y personas cercanas a “El Padrino”, quienes habrían sido detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Victimas no son tomadas en cuenta por jueces

Dentro de las carpetas de investigación obran testimonios de víctimas que relatan un esquema sistemático de prostitución forzada, amenazas, agresiones físicas y violencia extrema. Varias mujeres declararon haber sido obligadas a trabajar bajo amenazas de muerte y denunciaron ataques posteriores para impedir que colaboraran con las autoridades.

Entre los hechos denunciados se encuentran atentados armados, incendios de vehículos, intimidaciones contra familiares y ataques directos a viviendas de víctimas protegidas.

Pese a ese contexto, la defensa insiste en que Juvenal “N” abandone el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, para cumplir la medida cautelar en uno de sus domicilios particulares, lo que deja abierta nuevamente la posibilidad de que evada la justicia.