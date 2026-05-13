Dan a conocer prototipo final de Olinia, auto eléctrico innovador y mexicano

México dio este martes un paso simbólico hacia la movilidad eléctrica nacional con la presentación oficial del prototipo final de Olinia, el primer automóvil eléctrico desarrollado bajo una estrategia tecnológica impulsada por el Gobierno federal. El vehículo, pensado para trayectos urbanos y comunitarios, fue mostrado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió el proyecto como parte de una apuesta por la innovación mexicana y la transición hacia energías limpias.

El automóvil será completamente eléctrico, podrá cargarse en cualquier enchufe doméstico y tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Además, el Gobierno aseguró que sus costos de operación serán incluso menores a los de una motocicleta convencional.

La presentación del prototipo final ocurre después de 18 meses de desarrollo técnico y conceptual, según explicó Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto. El funcionario confirmó que la producción masiva comenzará en 2027 y que el objetivo inicial será fabricar 20 mil unidades, con una proyección posterior de alcanzar las 50 mil.

“Es accesible, 100% eléctrico. Por lo cual cuesta muy poco operarlo. Inclusive menos que una moto”, explicó Capuano durante la presentación realizada en Palacio Nacional.

Olinia será completamente eléctrico, podrá cargarse en cualquier enchufe doméstico y tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Captura de video

Vehículo pensado para ciudades y pueblos

A diferencia de otros proyectos de automóviles eléctricos enfocados en lujo o alta velocidad, Olinia fue diseñado para cubrir necesidades básicas de movilidad en ciudades pequeñas, comunidades rurales y trayectos urbanos de corta distancia.

El vehículo tendrá dimensiones menores a las de un automóvil convencional, aunque el Gobierno aseguró que contará con un interior amplio y adaptable para distintos usos.

“La cantidad de espacio que tiene es una que ningún vehículo puede ofrecer”, afirmó Sheinbaum durante la explicación del proyecto.

El diseño contempla diferentes configuraciones orientadas al transporte comunitario, mototaxis eléctricos, pequeñas unidades de carga y movilidad accesible para personas con discapacidad.

Uno de los aspectos que más destacó el Gobierno federal fue la posibilidad de adaptar el vehículo para usuarios que requieran transportar sillas de ruedas o necesiten mayor accesibilidad física.

La administración federal también informó que las baterías podrán reutilizarse, reemplazarse y reciclarse, como parte de una estrategia de sustentabilidad ambiental vinculada al proyecto.

Olinia es accesible, 100% eléctrico. Ilustración creada con fotos de la mañanera y datos de Excélsior Digital

Olinia busca convertirse en una alternativa de bajo costo

El proyecto pretende posicionarse como una opción económica frente a motocicletas y automóviles compactos tradicionales. Según sus desarrolladores, el hecho de que pueda conectarse a cualquier enchufe convencional permitirá reducir significativamente los costos operativos y facilitar su uso en regiones con infraestructura limitada.

El director del proyecto explicó que el automóvil fue diseñado exclusivamente para circulación urbana, por lo que no podrá utilizarse en carreteras debido a su límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

Aun así, el Gobierno considera que el modelo puede convertirse en una solución para millones de personas que diariamente realizan trayectos cortos dentro de zonas urbanas y suburbanas.

La iniciativa forma parte del llamado “Plan México”, una estrategia impulsada por la administración de Sheinbaum para fortalecer el desarrollo tecnológico nacional y reducir la dependencia de tecnologías extranjeras en sectores estratégicos.

Un proyecto inspirado en las necesidades de los ciudadanos

Durante la conferencia, las autoridades señalaron que el desarrollo de Olinia surgió tras consultas realizadas con ciudadanos y operadores de mototaxis en distintas regiones del país.

La intención, explicó el Gobierno, era entender cuáles eran las principales necesidades de movilidad en comunidades donde el transporte público resulta insuficiente o costoso.

Rosaura Ruiz informó que la presentación pública del vehículo permitirá que la población pueda observar el automóvil de cerca e incluso subir a él durante el evento oficial previsto para el próximo 7 de junio.

La funcionaria explicó que el proyecto busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico mexicano mediante una iniciativa de movilidad sustentable fabricada en el país.

Apuesta de México por la movilidad eléctrica nacional

La industria automotriz atraviesa una transformación global marcada por la transición hacia vehículos eléctricos y sistemas de energía más limpios. En ese contexto, el Gobierno mexicano intenta posicionar a Olinia como una marca nacional con potencial de crecimiento interno y eventualmente regional.

Aunque el proyecto todavía enfrenta retos relacionados con infraestructura, producción industrial y costos de escalamiento, especialistas consideran que representa uno de los primeros intentos formales de construir una alternativa eléctrica diseñada específicamente para las condiciones urbanas y económicas de México.

La producción proyectada para 2027 buscará consolidar una primera línea industrial capaz de responder a la demanda interna, especialmente en ciudades medianas y comunidades donde el acceso a vehículos eléctricos sigue siendo limitado por sus altos precios.

La presentación de Olinia también ocurre en un momento en el que distintos gobiernos alrededor del mundo impulsan políticas de electrificación del transporte para reducir emisiones contaminantes y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Con este proyecto, México intenta entrar a esa conversación global desde una lógica distinta: un vehículo compacto, urbano, de bajo costo y enfocado en resolver necesidades cotidianas de movilidad.

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