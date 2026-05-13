Ejecutan a Lucía Guadalupe Mora, lideresa de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

La violencia política volvió a golpear a México. María Lucía Mora, maestra de educación primaria y coordinadora de Morena en el municipio de Valle de Allende, en el estado de Chihuahua, fue asesinada a tiros la tarde de este martes cuando llegaba a su domicilio acompañada de su esposo. El ataque, perpetrado en la colonia Nicolás Fernández, dejó además a su pareja gravemente herida y volvió a colocar a Chihuahua en el centro de la discusión nacional sobre seguridad, violencia y polarización política.

De acuerdo con el reporte preliminar de la policía municipal, sujetos armados dispararon directamente contra la pareja cuando ambos se encontraban a bordo de su vehículo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, la docente ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala recibidos durante el ataque. Su esposo fue trasladado de emergencia a un hospital de la región bajo un estado de salud reportado como delicado.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua iniciaban el levantamiento de evidencias balísticas y las primeras diligencias ministeriales.

Crimen que golpea a Morena en Chihuahua

La ejecución de María Lucía Mora provocó una inmediata reacción entre integrantes y simpatizantes de Morena en Chihuahua, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento inmediato del crimen. La víctima no solo era reconocida como docente de primaria en la región, sino también como una figura activa dentro de la estructura territorial del partido guinda en Valle de Allende.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado una línea de investigación específica relacionada con el asesinato. Sin embargo, el crimen ocurre en un contexto especialmente sensible para la política estatal y nacional.

En redes sociales, militantes de Morena expresaron consternación por el asesinato y reclamaron garantías de seguridad para dirigentes, activistas y representantes políticos en diversas regiones del país.

La Fiscalía estatal informó que será la instancia encargada de conducir las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables materiales e intelectuales.

Chihuahua, bajo presión política y de seguridad

El homicidio de la dirigente morenista ocurre en medio de un ambiente político particularmente tenso en Chihuahua. Horas antes del ataque, Morena había anunciado una movilización y una estrategia política para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

La dirigencia del partido acusó al gobierno estatal de haber permitido presuntamente la participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad dirigidos al desmantelamiento de laboratorios clandestinos vinculados con la producción de fentanilo.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, declaró que el movimiento impulsará acciones políticas y movilizaciones sociales para exigir explicaciones sobre dichos operativos.

“Vamos a plantear el juicio político y lo vamos a acompañar de la movilización social. No politizamos el tema; al contrario, desde el primer día se planteó un informe que no ha llegado”, señaló la dirigente morenista en declaraciones difundidas este martes.

Las declaraciones elevaron aún más la confrontación política en el estado fronterizo, donde el tema de la seguridad pública y el combate al narcotráfico ha generado fuertes tensiones entre autoridades estatales y sectores del oficialismo federal.

Exigen justicia y esclarecimiento del crimen

Mientras continúan las investigaciones, familiares, militantes y habitantes del municipio han comenzado a exigir públicamente que el crimen no quede impune.

La expectativa se centra ahora en los avances de la Fiscalía General del Estado y en si las autoridades lograrán esclarecer si el asesinato tuvo un móvil político, personal o relacionado con la creciente violencia criminal que afecta a diversas regiones de Chihuahua.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate nacional sobre la seguridad de actores políticos locales y el riesgo que enfrentan dirigentes comunitarios y representantes partidistas en medio de un escenario marcado por la polarización y la violencia armada.

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