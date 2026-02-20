Presenta Milena Quiroga en CDMX Plan Integral "Más agua para La Paz"

La alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga, presentó en la Ciudad de México, el plan integral "Más agua para La Paz", con el que logró revertir la escasez del recurso que venía arrastrando el municipio desde hace más de 30 años, en un territorio dominado por el desierto y el mar.

Milena Quiroga, explicó que en primer lugar acabaron con el "huachicoleo del agua", que existía por parte de grupos que durante muchos años extrajeron más de 200 pipas de la red de suministro, y que vendían diariamente a casi siete mil familias, con lo que "convirtieron al agua en una mercancía, y no en un derecho, como debe ser".

Destacó que además limpiaron, rehabilitaron y reconectaron los pozos ya existentes, con lo que recuperaron 341 litros por segundo, "sólo eficientando lo que teníamos".

Posteriormente, relató, solicitaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador, 150 millones de pesos, para poder conducir el agua que se almacena en la Presa "La Buena Mujer”, cada que hay huracanes, y que durante 39 años se evaporó, sin que nadie la aprovechara.

Detalló, que de esta forma, La Paz ya tenía para 2024, fuentes subterráneas de agua y una superficial, pero ahora lo importante, era evitar que se volvieran a robar el recurso, por lo que construyeron un Centro de Monitoreo del Agua, "como un C4 de seguridad, pero del agua", con medidores en todos los pozos, el acueducto y las viviendas, para vigilar en tiempo real "que el agua llegue a donde tiene que llegar".

Entonces en este Centro de Monitoreo del Agua, está un equipo que está supervisando que el agua llegue, que el agua que se extrae llegue y no se fugue, que no se la roben", indicó.

Plan Nacional Hídrico

La alcaldesa de La Paz, señaló que ahora gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó en diciembre de 2025 la construcción de la Presa "El Novillo", que tendrá un costo de mil 400 millones de pesos, y que forma parte del Plan Nacional Hídrico.

Esta segunda presa, que suministrará entre 50 y 55 litros por segundo, incluye la construcción de una planta potabilizadora, un acueducto de 15 kilómetros y tanques elevados para garantizar el suministro a la población.

En la presentación del plan integral "Más agua para La Paz", acompañaron a Milena Quiroga, la senadora Guadalupe Chavira, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellas, y las presidentas municipales de Ensenada, Baja California, Claudia Agatón, y de Atlixco, Puebla, Ariadna Ayala.

*mvg*