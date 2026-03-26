Presenta Ebrard programa de Atención para la Industria de Vehículos Pesados; ‘habrán incentivos fiscales’

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón presentó en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa con el fin de proteger a la industria de vehículos pesados en el país.

En este sentido, la propuesta lleva por nombre Programa de Atención Inmediata para la Protección de la Industria de Vehículos Pesados, y busca según refirió el funcionario renovar la planta de autobuses, camiones y tractocamiones en todo México.

Para lograr la meta, el excanciller, explicó que habrán dos mil millones de pesos en incentivos fiscales y 250 millones de pesos para financiar esta renovación, estimando que alrededor de millón 200 mil unidades entrarán en este proceso.

Aunado a lo anterior el titular de Economía apuntó que con base en disposiciones del Plan México la deducibilidad de impuestos por adquirir nuevos vehículos, podrá efectuarse en un año y ya no en cuatro años como está hasta ahora.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Ebrard Casaubón refirió que este programa tiene varios objetivos, entre ellos:

La protección de una planta laboral de doscientas mil personas.

La protección de una planta laboral de doscientas mil personas. Renovación de parque vehicular.

Reducción en la emisión de contaminantes.

Sobre el tema de seguridad, el secretario mencionó que se va impulsar una actualización de Norma Mexicana para incrementar las medidas en este sentido debido a que anualmente los vehículos de este tipo se ven involucrados en por lo menos treinta mil accidentes, situación que se pretende reducir con medidas más estrictas en diversos aspectos técnicos en el transporte.

Se hizo hincapié en que la industria del Autotransporte es columna vertebral de la economía mexicana. Cuartoscuro

¿Qué dicen los encargados de este sector?

Según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones en México, la planta tiene 19 años en promedio, por lo que este plan presentado que incorpora incentivos fiscales es una decisión estratégica en beneficio del país.

Como dato adicional, se hizo hincapié en que la industria del Autotransporte es columna vertebral de la economía mexicana, pues el 80 por ciento de las mercancías que se movilizan en el país se efectúa con estos vehículos.

Por último, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que este programa está dirigido a pequeños y medianos propietarios pues las grandes empresas renuevan cíclicamente su parque vehicular pero esto no ocurre en estos sectores.

Reproducir

fdm