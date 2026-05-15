Preocupa al INE que doble votación genere rechazo ciudadano

Una de las mayores preocupaciones del INE si las elecciones judiciales se realizan el mismo día que las ordinarias de 2027 es la resistencia y rechazo de ciudadanos por la duplicada solicitud de su presencia como funcionarios de casilla y votantes.

Pero también por la obligada gestión que el Instituto Nacional Electoral deberá realizar de espacios que le permitan instalar las casillas de cada proceso, toda vez que en las mesas para elegir a jueces y magistrados no están permitidos los representantes de partidos políticos.

La solicitud de los consejeros al Congreso de que pospongan la elección judicial se encuentra documentada en un análisis en el que se ofrecen detalles de las complejidades logísticas, técnicas y humanas, entre las que destacan la de una reacción adversa por parte de los ciudadanos.

La alerta del INE sobre un eventual fastidio ciudadano es parte de los pro y los contra que actualmente analiza la Consejería Jurídica de la Presidencia, cuyo visto bueno a favor de un periodo extraordinario de sesiones resulta indispensable para concretar la reforma constitucional que modificaría la fecha para jueces y magistrados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien este miércoles recibió a los 11 consejeros electorales, aseguró que a más tardar el próximo 19 de mayo se tendrá una definición al respecto.

En el documento entregado por el INE al también jefe de la bancada de Morena se explica que, debido a las particularidades que tiene cada jornada, el INE ha previsto escenarios diferentes que requerirán los lugares de votación; con un perímetro de 50 metros en el caso de gobernadores y diputados y otro de 30 metros para juzgadores.

“Durante la realización de los recorridos y visitas de examinación, enfocados para identificar lugares idóneos para atender dos procesos electorales, al acudir en varias ocasiones a las ubicaciones por parte del funcionariado electoral, se puede incrementar el rechazo o resistencia por parte de las personas responsables y propietarios de los inmuebles, reduciendo el universo de domicilios potencialmente disponibles”, advierte el INE en el análisis de las dificultades que entraña la concurrencia.

Se detalla que en total se requerirán 353 mil 482 casillas para ambos procesos y 3 millones181 mil 338 funcionarios de casilla.

“La ciudadanía, funcionariado y personas votantes podrían percibir saturación derivada de la celebración de dos jornadas electivas el mismo día”, prevén los consejeros.

Y es que, de no lograr la modificación de la fecha, el INE señala que llevará a cabo dos sorteos para seleccionar al 13 % de la ciudadanía, lo que representa aproximadamente unas12 millones 960,517 personas en la Lista Nominal de Electores por cada proceso electoral, es decir, aproximadamente 25 millones 921,034 en total.

Consecuentemente, las juntas distritales ejecutivas tendrán que capacitar al doble de funcionarios de mesas directivas de casilla, asegurando que cuenten con los conocimientos necesarios. Además, tendrán que dar seguimiento a las actividades de Integración de Mesas Directivas de Casilla de manera simultánea para ambos procesos electorales

La documentación precisa que la coexistencia de ambos modelos requiere un recurso humano de entre 16 y 18 personas funcionarias de casilla por domicilio, sin considerar a las personas capacitadoras asistentes electorales, supervisoras y observadoras electorales.

“La coexistencia de áreas diferenciadas, distintos tipos de boletas y procedimientos paralelos de atención podrían generar en la ciudadanía una percepción de mayor complejidad durante la experiencia de votación”, alertan.

Se advierte, también que “la implementación de casillas espejo podría incrementar los tiempos de espera al hacer doble fila, y la concentración de personas en determinados horarios, derivado de la operación simultánea de los dos modelos (Proceso Electoral Concurrente y Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación) en un mismo domicilio, generando molestia entre la ciudadanía asistente a la casilla”.

Debida a la experiencia que tienen en estas jornadas, los consejeros del INE consideran que “el incremento de funcionarios requeridos para los dos procesos electorales disminuye la probabilidad de contar con la suficiente ciudadanía interesada en participar y que cumpla con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla, lo cual complejizaría cubrir todos los cargos, dificultando el cumplimiento de las actividades a realizar durante la jornada electoral