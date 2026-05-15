Diputados en Veracruz buscan seguir reeligiéndose 

Con 36 votos a favor y seis en contra, de 52 diputados que son en total, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional en materia de austeridad republicana, paridad de género e igualdad sustantiva, alineada a la minuta federal. Sin embargo, las y los diputados locales introdujeron modificaciones que eliminan uno de los puntos centrales de la reforma nacional: el impedimento para que legisladores busquen reelegirse.

Aunque el dictamen incorpora la paridad vertical y horizontal en ayuntamientos, limita el presupuesto del Congreso al 0.70 por ciento del gasto estatal y topa las percepciones de consejeros del OPLE y magistrados del TEV conforme al artículo 127 federal, la Legislatura decidió reservarse el derecho a la reelección, una excepción que no aparece en la reforma federal.

La modificación abre la puerta para que las y los actuales diputados puedan competir nuevamente por sus cargos. Varios de ellos ya realizan actividades proselitistas en territorio, pese a que no han solicitado licencia ni se han separado de sus curules, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda.

El resto de la reforma mantiene la prohibición de seguros privados, cajas de ahorro especiales y retiros privilegiados para altos funcionarios, y establece que los ahorros deberán destinarse a infraestructura social. Tras la aprobación en procedimiento especial, el decreto fue enviado al Ejecutivo estatal para su promulgación, que entrará en vigor hasta el 2030.