Nos mantenemos al margen: gobernadora interina por detención del exsecretario de Seguridad de Sinaloa

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Velarde, prefirió mantenerse al margen, después de conocerse la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, en los Estados Unidos.

Aseguró que es un asunto que compete únicamente a las autoridades federales, pues no es un funcionario activo en la entidad.

“Él es un exfuncionario que realizó trabajos aquí y el momento nosotros nos mantendremos al margen. Serán las autoridades federales a las que les corresponda atender ese tema”, expresó.

José Betanzos Zárate

Sin expresar mayores comentarios al respecto, reveló que se tienen unos 13 mil elementos federales en la entidad y, sumando a las fuerzas estatales, existe capacidad para hacerle frente a cualquier incidente, negando que se pueda dar un repunte de violencia.

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de septiembre de 2023 a septiembre de 2024. Dejó el cargo poco después de que iniciara el recrudecimiento de la violencia por la disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” en Sinaloa.