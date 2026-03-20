Prenden cada día 105 mil alertas por lavado; informe de la SSPC al Senado

En 2025, las instituciones financieras que operan en México entregaron 38 millones 630 mil 87 reportes y avisos de operaciones relacionadas o vinculadas a lavado de dinero y otros ilícitos.

Esto representa un promedio de más de 105 mil alertas cada día.

En un informe al Senado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que existen seis mil 378 cuentas bloqueadas, por estar involucradas en actividades ilícitas, y que implican un monto de tres mil 563 millones 527mil 856 pesos.

Resalta que 2025 “fueron recibidos 10 millones 538 mil 353 reportes de operaciones con billetes y monedas de curso legal en México, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, equivalente a 7 mil 500 o 5 mil dólares estadunidenses, según la institución financiera que corresponda”.

En el Primer Informe de la Estrategia de Seguridad Pública, la SSPC dijo que “se mantuvieron bloqueadas seis mil 378 cuentas como medida cautelar con el objetivo de cerrar la fuente de financiamiento a grupos delictivos relacionados con, entre otros, delincuencia organizada, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión”.

Detalla que son tres mil 137 cuentas bloqueadas sólo por fraude, que implican mil 663 millones 810 mil 66 pesos; cinco millones 657 mil 161 dólares y dos mil 376 euros. Hay también 934 cuentas bloqueadas por el delito de delincuencia organizada, que significan 214 millones 173 mil 436 pesos; 98 mil 495 dólares y 602 euros.

De igual manera, existen 299 cuentas bloqueadas por los delitos contra la salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que implican 20 millones 778 mil 435 pesos y mil 912 dólares.

En total son seis mil 378 cuentas bloqueadas, por 13 diferentes tipos penales, por un total de tres mil 563 millones 527 mil 856 pesos; seis millones 292 mil 167 dólares y tres mil 45 euros.

Bloquean más de 6 mil cuentas por lavado, fraude...

Durante 2025, instituciones financieras emitieron más de 38 millones de reportes y avisos por operaciones sospechosas y movimientos inusuales de efectivo y divisas

A lo largo de 2025, las instituciones financieras que operan en México entregaron 38 millones 630 mil 87 reportes y avisos de operaciones relacionadas o vinculadas a lavado de dinero y otros ilícitos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Senado, quien detalló que existen seis mil 378 cuentas bloqueadas por estar involucradas en actividades ilícitas, y que implican un monto de tres mil 563 millones 527 mil 856 pesos.

Resalta que durante todo 2025 “fueron recibidos 10 millones 538 mil 353 reportes de operaciones con billetes y monedas de curso legal en México, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, equivalente a siete mil 500 o cinco mil dólares estadunidenses, según la institución financiera que corresponda”.

En el Primer Informe de la Estrategia de Seguridad Pública, la Secretaría da cuenta de que “se mantuvieron bloqueadas seis mil 378 cuentas como medida cautelar, con el objetivo de cerrar la fuente de financiamiento a grupos delictivos relacionados con, entre otros, delincuencia organizada, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión”.

Detalla que son tres mil 137 cuentas bloqueadas por el delito de fraude, que implican mil 663 millones 810 mil 66 pesos; cinco millones 657 mil 161 dólares y dos mil 376 euros.

Hay también 934 cuentas bloqueadas por el delito de delincuencia organizada, que significa 214 millones 173 mil 436 pesos; 98 mil 495 dólares y 602 euros. Existen otras 729 cuentas bloqueadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran 427 millones 279 mil 193 pesos; 180 cuentas bloqueadas por operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, que involucran mil un millones 665 mil 241 pesos y otras 190 cuentas bloqueadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, que involucran 151 millones 723 mil 311 pesos.

De igual manera, existen 299 cuentas bloqueadas por los delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que implican 20 millones 778 mil 435 pesos y mil 912 dólares.

En total son seis mil 378 cuentas bloqueadas, por 13 diferentes tipos penales, por un total de tres mil 563 millones 527 mil 856 pesos; seis millones 292 mil 167 dólares y tres mil 45 euros.

Explica al Senado que “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, dio seguimiento a 60 carpetas de investigación relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales, cuatro fueron por delitos financieros y 56 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Estas acciones de seguimiento derivaron en informes policiales de investigación sobre la ubicación de domicilios y redes de vínculos que permitieron acreditar la comisión de los delitos”, destaca la dependencia, encabezada por Omar García Harfuch.

Agrega que “se recibieron 317 mil 568 reportes de actividades que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados”.

De igual manera, “se presentaron 599 reportes de operaciones, actividades, conductas o comportamientos de integrantes de instituciones financieras y sujetos obligados que, por sus características, vulneraron o contravinieron la aplicación de las normas, o que generaron dudas o incertidumbre sobre el contenido para dichas instituciones y sujetos obligados”.

También “fueron recibidos dos millones 470 mil 935 reportes de operaciones con dólares en efectivo, por montos iguales o superiores a 500 dólares estadunidenses; superiores a mil dólares estadounidenses para el caso de los centros cambiarios, y por un monto igual o superior a 250 dólares estadounidenses para personas usuarias”.

Añade que se recibieron siete millones 84 mil 255 reportes por un monto igual o superior a mil dólares estadunidenses o su equivalente en moneda extranjera. Se conocieron cinco mil 586 reportes por operaciones de compra y venta de divisas extranjeras que realizaron los centros cambiarios como parte de sus operaciones a través del Formato de Montos Totales.

Y “se informaron 306 mil 305 operaciones por montos iguales o superiores al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares estadunidenses, así como 17 millones 906 mil 486 avisos sobre actividades vulnerables”, precisa.