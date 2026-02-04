Los Premios FIA Américas celebran la excelencia deportiva y en movilidad en la región

Con la asistencia del vicepresidente FIA para el Deporte - Norteamérica, Daniel Coen, y de la vicepresidenta FIA para el Deporte - Sudamérica, Fabiana Ecclestone, la gala subrayó el papel crucial de la región en el avance de la misión global de la FIA para desarrollar el deporte automovilístico y aumentar la participación a nivel mundial.

También estuvieron presentes el vicepresidente para la Movilidad Automovilística y el Turismo de la FIA, Tim Shearman; el presidente de la Región III de la FIA, Frank Fotia; y el presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio. Los premios destacaron proyectos que generan un impacto social positivo en ambas regiones, reconociendo a individuos y organizaciones líderes en iniciativas de seguridad vial y sostenibilidad.

Se reconocieron actuaciones destacadas como la de Sebastián Montoya Freydell, quien completó su temporada de novato en la FIA Fórmula 2 el año pasado, y Mario Parra, quien se destacó en el campeonato nacional de rally de Chile. Los premios también reflejaron el rápido crecimiento del deporte automovilístico en la región, con Estados Unidos generando actualmente casi 70.000 millones de dólares en actividad económica y acogiendo nuevos eventos, incluido un evento candidato al Campeonato Mundial de Rally (WRC) de este año, el primer paso hacia el regreso del WRC a suelo estadounidense.

Otros ganadores incluyeron a Nelson Angelo Piquet, por su destacada participación en turismos en Brasil, y Naomi García, piloto de karting de 16 años de Trinidad y Tobago, quien compitió en la primera Copa Mundial FIA Karting Arrive and Drive en Malasia el año pasado.

En el ámbito de la movilidad, individuos y organizaciones recibieron reconocimiento por su trabajo promoviendo la seguridad vial y la sostenibilidad, incluyendo a Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador; Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional para la Seguridad Vial de Uruguay; Samuel Justavio (Panamá); INCHCAPE (Costa Rica); La Meta (Honduras); La Fundación Mapfre (Colombia) y Brava International Ltd (Trinidad y Tobago).

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, afirmó: "América del Norte, Central y del Sur están en el corazón del desarrollo global del deporte automovilístico y la movilidad, desde eventos de base e iniciativas pioneras hasta carreras de campeonatos mundiales e innovaciones tecnológicas. Las categorías de premios reconocen su trabajo para apoyar nuestros valores compartidos, liderar el desarrollo del deporte automovilístico, aumentar la participación y hacer que la movilidad sea más segura y sostenible para todos".