Refuerzan estrategia de seguridad en Sinaloa 

Las autoridades estatales y locales se reunieron para analizar y reforzar la estrategia de seguridad de Sinaloa en beneficio de la población.

Esta semana se realizó la Mesa de Construcción de la Paz, la cual fue encabezada por el gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, quien agradeció tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al Ejército, Marina, Guardia Nacional y la policía Estatal Preventiva por mantener la seguridad del estado.

Muestra de ello es que, en los últimos meses, se ha registrado una disminución de los homicidios.

Rocha Moya estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por instrucciones de la Presidenta.

Esto porque la mandataria reconoció, durante La Mañanera, que existe una violencia en la entidad derivada de las operaciones de cárteles.

El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch está allá, para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer”, declaró Sheinbaum.

Agregó que la estrategia no será un enfrentamiento directo, sino detenciones sustentadas en investigaciones ministeriales y uso de inteligencia

Al término del evento, Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad del Estado, anunció que habrá un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sumarse a los trabajos preventivos.

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta ni la cantidad de elementos que llegarán al estado.

Destaca que la revisión de la estrategia ocurre en un contexto sensible para Sinaloa. Por ejemplo, un grupo de ingenieros que trabajaban en una mina en Sinaloa fueron privados de su libertad por un grupo armado, por lo que se desplegaron fuerzas federales para localizarlos sin que hasta el momento hallan sido localizados.

«pev»