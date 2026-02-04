Hallan restos de una mujer dentro de bolsas en Michoacán

Restos humanos de una mujer fueron localizados la mañana de este miércoles a un costado de la carretera en el tramo Tacátzcuaro–La Magdalena, en el municipio de Tingüindín, en Michoacán.

El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano al número de emergencias. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron la presencia de dos bolsas de plástico color negro que contenían restos humanos. Estos se encontraban a la orilla de la vía, cerca de una pila de agua.

Tras la confirmación del hecho, personal de la Fiscalía Regional acudió al lugar, en coordinación con peritos en criminalística y agentes de la Policía de Investigación, para realizar el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, los restos corresponden a una persona del sexo femenino. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El Ministerio Público ordenó el traslado de las bolsas al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo las necropsias de ley, así como las pruebas periciales y de identificación genética.

Hallazgos recientes de restos humanos en Michoacán

En días recientes, autoridades han reportado otros hallazgos de restos humanos en distintos puntos del estado de Michoacán. Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Cuitzeo, donde fueron localizados restos humanos que, de manera preliminar, podrían corresponder a cuatro personas.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, los restos fueron encontrados en una zona despoblada y trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de estudios periciales y pruebas de identificación. En ese caso, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una posible relación entre el hallazgo registrado en Cuitzeo y el ocurrido en el municipio de Tingüindín, por lo que ambos casos son investigados de manera independiente.

RLO