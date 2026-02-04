Detienen a sujeto en posesión de 200 dosis de drogas y municiones, en Nuevo León

Un hombre que se trasladaba en una camioneta con placas del estado de Chiapas fue detenido en posesión de más de 200 dosis de droga y municiones, en Nuevo León.

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención del presunto en calles del municipio de Monterrey.

La detención se realizó en la colonia Obrera en donde los oficiales llegaron para buscar al sospechoso que merodeaba por la zona en el mencionado vehículo.

Durante el despliegue se percataron de la presencia de la unidad sobre la calle Isaac Garza y cuando le marcaron el alto aceleró la marcha por lo que se desató una persecución.

Droga, cargadores, cartuchos y otros objetos asegurados por Fuerza Civil tras la detención de un hombre en Monterrey, Nuevo León, durante un operativo de seguridad. Excélsior

Los agentes estatales lograron alcanzarlo sobre la calle Vicente Suárez donde fue interceptado.

El sospechoso se identificó como Carlos "N", de 45 años, quien entre sus pertenencias traía 51 bolsas de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 53 con una sustancia sólida granulada parecida al cristal y 100 con una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra.

Además le encontraron siete cargadores y 90 cartuchos.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

