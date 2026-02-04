Niña de 15 años sale de su casa y desaparece; sus papás están desesperados

Una adolescente de 15 años, identificada como Brithany Nahomy, fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de enero de 2026 en el municipio de Monterrey, Nuevo León, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, amigos y autoridades estatales, quienes mantienen activa su búsqueda.

De acuerdo con el reporte de búsqueda emitido por el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la menor de 15 años fue vista por última vez en la colonia Croc, sin que hasta el momento se tenga información certera sobre su paradero. Desde entonces, no se ha logrado establecer contacto con ella.

Según la ficha oficial, Brithany Nahomy es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.45 metros, es de complexión delgada, tez morena, con cabello negro, lacio y debajo de los hombros, además de ojos café oscuro.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la ceja derecha y otra en el estómago, características que podrían ayudar a su identificación. Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba.

Las autoridades de Nuevo León informaron que la adolescente no refiere padecimientos médicos; sin embargo, al tratarse de una menor de edad, el caso es considerado de atención prioritaria, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su localización.

Paralelo a las acciones oficiales, familiares de Britany han intensificado la búsqueda a través de redes sociales, donde han compartido su fotografía y la ficha de búsqueda, además de mensajes en los que solicitan el apoyo de la ciudadanía. En dichas publicaciones, expresan la desesperación que viven sus padres y piden que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con las autoridades.

“Sus padres están muy desesperados y no saben qué hacer ni dónde buscarla”, señalan algunos de los mensajes difundidos en plataformas digitales, donde también hacen un llamado a que, en caso de que la menor vea las publicaciones, regrese a casa o se comunique con su familia.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas reiteró el exhorto a la población para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero, recordando que toda información es confidencial y puede marcar la diferencia.

Para reportar información relacionada con la localización de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 81 20 20 44 11 del GEBI o al 81 19 90 38 73 de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en Nuevo León.

Brithany Nahomy Alvarado Retiz, niña de 15 años desaparecida en Nuevo León Foto: Especial

jcp