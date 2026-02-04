Detienen a abuelito por incendiar autos y cajas de tráiler

Un abuelito presuntamente implicado en incendios intencionales de autos y de cajas secas de tráiler, registrados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, fue capturado y presentado ante el Ministerio Público.

Jaime Fernando “N” fue detenido por policías municipales de Guadalajara y es investigado por su probable participación en el delito de daño en las cosas, derivado de la quema intencional de autos, según indaga la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios.

De acuerdo con las pesquisas, se presume que el detenido estaría relacionado con diversos incendios de vehículos, entre ellos la quema de cajas secas de tráiler ocurrida el pasado 27 de enero, así como con otros eventos de características similares registrados en la ciudad.

Su detención se realizó la noche del 3 de febrero, cuando policías municipales efectuaban un patrullaje en la colonia El Rosario, entre las calles Río Juárez y Río Conchos, donde observaron a un sujeto al parecer fumando en una pipa de cristal, por lo que se aproximaron para realizarle una inspección preventiva.

Auto incendiado Foto: Cuartoscuro

Durante la revisión, se le localizaron diversos objetos, entre ellos un bote de plástico transparente con tapa negra que contenía un líquido color amarillo, con características similares a la gasolina; un encendedor de plástico color verde; una pipa de cristal, así como una bolsa de plástico con una sustancia con características de la droga.

Por estos hechos, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integra inicialmente la carpeta de investigación por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, además de continuar con las indagatorias relacionadas con los incendios señalados.

Reproducir

POR ROBO A FARMACIA PERMANECERÁN EN PRISIÓN

Las rápidas y precisas indagatorias de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación permitieron identificar y aprehender a dos hombres señalados en un robo a una farmacia, así como obtener su vinculación a proceso tras presentar los datos de prueba ante un juzgado.

José Esteban “N” y César Efraín “N” fueron capturados recientemente a través de la cumplimentación de su orden de aprehensión, señalados por hechos ocurridos el pasado 15 de enero al interior de una farmacia ubicada en la colonia Polanco, en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, ambos hombres ingresaron al negocio y amenazaron a las empleadas, tomando del cuello a un guardia de seguridad mientras los amagaban con una navaja y un arma de fuego.

Luego de distintas exigencias, se llevaron consigo dinero en efectivo y la caja registradora del lugar, causando un detrimento a la empresa ofendida de 9 mil 620 pesos, para darse a la huida a bordo de un vehículo que los esperaba a las afueras de la farmacia, conducido por un tercer partícipe.

Una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación sólida y con información suficiente para identificar a José Esteban “N” y César Efraín “N” como quienes entraron a la negociación a cometer el robo, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ya ejecutada en su contra.

Presentados ante la autoridad jurisdiccional, se resolvió emitir auto de vinculación a proceso en contra de ambos sujetos, por lo que permanecerán en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras continúan las investigaciones que permitan obtener una sentencia condenatoria, que pudiera alcanzar hasta los once años de prisión.

JCS