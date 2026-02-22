Precio de la papa se desploma a $1 por kilo

PEROTE, Ver.— Los productores de papa de la comunidad de El Conejo, municipio de Perote, Veracruz, se enfrentan a un desplome en los precios de la papa debido a que existe una sobreoferta.

La situación para los productores es algo inédito, pues después de varios ciclos de sequía, en 2025 las lluvias fueron abundantes, lo que benefició la cosecha para este año; sin embargo, generó una saturación en el mercado.

Actualmente, el kilo lo logran vender sólo a un peso.

Mariano Domínguez López, agricultor en esta comunidad, explicó que este precio se encuentra muy por debajo de los ocho pesos que cuesta producir un kilogramo del tubérculo.

“Nuestras papitas casi todas las tenemos acá almacenadas (...) llegó hasta a un peso el kilo”, dijo a Excélsior.

Esta situación ah generado un problema económico para las familias que se dedican a la producción.

Domínguez López y otros productores creen que si la venta de papa no se reactiva para abril próximo, al menos 50% de la cosecha podría perderse debido al deterioro.

Además, la demanda se redujo. Domínguez López afirmó que los mayoristas que solían comprar toneladas ahora lo hacen en un volumen mucho más bajo.

Los agricultores explicaron que tenían clientes que llegaban a la comunidad de El Conejo y compraban hasta mil cajas de papa por semana; ahora esos mismos clientes apenas se llevan entre 100 y 200 cajas.

Esto ha provocado que toneladas de papa queden almacenadas, o a veces, los productores ni siquiera las cosechan de los campos.

Mucha de la papa que debía de comercializarse entre octubre y enero pasado, pero no se movió ante la falta de compradores, pues no está garantizado que se recupere la inversión.

El productor señaló que cientos de familias que se dedican al cultivo de papa reportaron pérdidas económicas.

Y es que con las pocas ganancias suelen comprar productos básicos como el maíz.

La única alternativa que los productores de papa ven, por ahora, es que el consumo regional se reactive y sean los propios veracruzanos que viven cerca de la comunidad, los que comiencen a comprar el producto.

“Si ellos consumen de nosotros, a nosotros se nos cae el dinero y nosotros consumimos de lo que ellos también venden en las ciudades”, afirmó el agricultor.

Consideró que también en las zonas urbanas podrían beneficiarse del costo que ahora tiene este producto, que paradójicamente, abunda en los campos; no obstante, no está dejando ganancias para los productores.