Fortalecer diálogo, clave ante aranceles; destacan relación Sheinbaum-Trump

México resolverá el reto de los aranceles decretados por la Casa Blanca con el diálogo permanente con Donald Trump que ha sostenido la mandataria Claudia Sheinbaum, sostuvo ayer el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado, Waldo Fernández.

En entrevista con Excélsior, reconoció que a diferencia de otras naciones que han optado por medidas impositivas recíprocas hacia Estados Unidos, el gobierno de México ha mantenido prudencia y un diálogo directo con Trump, lo cual ha colocado a nuestro país en una mejor situación.

“Más allá del diálogo evidente que existe entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, la realidad también es que en México, muchos de los jugadores del T-MEC son empresas estadunidenses, del sector automotriz, el sector autopartes, el sector metalmecánico, parte del sector tecnológico, que al final del día pagan los impuestos en EU.

“Entonces, nuestra condición es muy distinta a la del resto del mundo y la Presidenta ha controlado muy bien sus emociones a diferencia de otros líderes del mundo”, señaló.

El senador del PVEM calificó como acertada la comunicación directa de la Sheinbaum con Trump para tratar los asuntos comerciales en beneficio de ambos países.

“Debemos actuar con paciencia, del total de mercancías que mandamos a EU el día de hoy, en promedio pagamos el 4% de arancel, por eso debemos de tomar con prudencia ese asunto.

“Nuestra relación con EU a nivel comercial es de las mejores del mundo, entonces debemos de ser muy respetuosos y tomar las cosas con calma y serenidad”, sostuvo.

Por su parte, desde Salina Cruz, Oaxaca, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo ayer que los nuevos aranceles impuestos por Trump no afectarán a nuestro país, por el contrario, lo “afectarán positivamente”.

“Imagínense, tenemos 85% de exportación de México que no paga aranceles, 15% sí paga aranceles de hasta 25% y ahora, ese arancel bajará a 15%, entonces, nos beneficiará.

“Los nuevos aranceles impactarán positivamente”, destacó. Ebrard confirmó que viajará a Washington la próxima semana para obtener certezas sobre el alcance real de estas medidas arancelarias de EU.

Mientras tanto, Fernández señaló que si el T-MEC se renegocia integralmente, el Senado aprobará el nuevo acuerdo con base en su facultad exclusiva de revisar acuerdos internacionales.